Ικανοποίηση επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο τετ α τετ με τον πρωθυπουργό στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στόχευε να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ ως τη σοβαρή και αξιόπιστη προγραμματική αξιωματική αντιπολίτευση με την ατζέντα που έθεσε στη συζήτηση. Γι’ αυτό και μόλις ολοκληρώθηκε η συνάντηση ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε σε δημοσιογραφικό «πηγαδάκι» ότι το «ταγκό της συναίνεσης» αφορά δύο. Κοινός βηματισμός βρέθηκε σε δυο κρίσιμα ζητήματα για τη Χαριλάου Τρικούπη, στο δημογραφικό και τη σύσταση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή.

«Ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Αντιμετώπισης του εθνικού ζητήματος του δημογραφικού με εκπροσώπηση των κομμάτων, της αυτοδιοίκησης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Είναι για εμάς το κορυφαίο εθνικό και κοινωνικό ζήτημα με οικονομικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις, που απαιτεί συνεκτική εθνική στρατηγική μακράς πνοής. Επιπλέον, έθεσε εκ νέου την ανάγκη σύστασης Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή ως προς τα θέματα της ακρίβειας» ανέφεραν κομματικές πηγές.

Τα θέματα κράτους Δικαίου και Θεσμών μπήκαν και αυτά στο τραπέζι της συζήτησης από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που πρότεινε την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης στην επικείμενη στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης αλλά και να μεσολαβεί τριετία μεταξύ της αφυπηρέτησης των δικαστών. Όσον αφορά στην υπόθεση των υποκλοπών επέμεινε στην άμεση συμμόρφωση της ΕΥΠ με τη δικαστική απόφαση του ΣτΕ.

Φαίνεται όμως ότι στη συνάντηση τη μερίδα του λέοντος πήραν θέματα εξωτερικής πολιτικής (Δυτικά Βαλκάνια, Τουρκία, εξελίξεις στη Μ. Ανατολή) και κοινωνικά ζητήματα όπως η ακρίβεια και η στέγαση.

Όπως αναφέρουν πηγές, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να ασκεί πολύπλευρη αντιπολίτευση και να δημιουργεί την ατζέντα.

Τα αγκάθια

Αγκάθια για τη συνάντηση αποτέλεσαν η διαφωνία των δύο πολιτικών αρχηγών ως προς τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, την golden visa και την έκτακτη εισφορά στα κέρδη των τραπεζών, θέματα τα οποία στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν εξόχως σημαντικά, έχουν καταθέσει τροπολογίες και θα τα υποστηρίξουν και στη Βουλή.

Το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της παραγωγικής συναίνεσης και όλα τα «Όχι» είναι τεκμηριωμένα και για λόγους δημοσίου συμφέροντος ανέφεραν μετά την συνάντηση στενοί συνεργάτες του Προέδρου.

Το παρασκήνιο

Η συνάντηση των δυο άργησε τρία χρόνια και τρία λεπτά, αφού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρασε το κατώφλι του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 12.03. Βέβαια, εδώ δεν φαίνεται να λειτούργησε το ρολόι με τη γνωστή «Ώρα ΠΑΣΟΚ» αλλά το πιθανότερο είναι ότι οι συνεργάτες του προέδρου περίμεναν να τακτοποιηθούν οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι που βρέθηκαν στο σημείο για να καλύψουν το γεγονός.

Οι άνθρωποι του προέδρου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνοδευόταν από τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, τη Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Στεφανία Μουρελάτου και τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας Βαγγέλη Τσόγκα.

Μόλις ολοκληρώθηκε η συνάντηση ο Νίκος Ανδρουλάκης και η ομάδα του ανέβηκαν στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στον πρώτο όροφο και ο πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τους συνεργάτες του για την εξέλιξη της συζήτησης. Παρών και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος. Όταν οι πόρτες άνοιξαν, τα χαμόγελα περίσσευαν.

Το μενού

Τελικά, ο πρωθυπουργός δεν κέρασε «ντολμαδάκια» τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά πράσινο τσάι. Και όσο και αν ήταν γλυκός ο πειρασμός, ο Νίκος Ανδρουλάκης αντιστάθηκε στις θερμίδες των κουραμπιέδων της Ντόρας Μπακογιάννη που είχαν αποσταλεί στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή.

