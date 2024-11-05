O υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα πραγματοποιήσει σήμερα επίσημη επίσκεψη στη Σερβία. Θα γίνει δεκτός από τον Προέδρο της Δημοκρατίας της Σερβίας, Aleksandar Vučić, και θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας, Bratislav Gašić.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα επισκεφθεί το Στρατιωτικό Τεχνικό Ινστιτούτο της Σερβίας (VTI), όπου θα ξεναγηθεί από τον υφυπουργό Άμυνας της χώρας, Dr. Nenad Miloradovic.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

