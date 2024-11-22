Πολάκης: Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε την αντεπίθεση

«Να κάνουμε το βήμα για να ξαναδιεκδικήσουμε από τον λαό να μας δώσει την εντολή, όχι απλά για να είμαστε μια αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά να είμαστε μία καινούργια κυβέρνηση για αυτή τη χώρα», είπε ο Παύλος Πολάκης στην κεντρική προεκλογική ομιλία του στην Αθήνα.

«Κάποιοι έπαιξαν χωρίς ντροπή με την εντολή του λαού. Αυτοί που μιλάνε για ‘δημοκρατία' και ‘πραξικοπήματα', πήγαν κόντρα στον ελληνικό λαό και έδωσαν την αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, θα πάρουν πολύ σύντομα την απάντηση που τους αξίζει, την Κυριακή. Τη Δευτέρα, εγώ θέλω να είμαι στη θέση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, για να επιστρέψει στη θέση που του αξίζει, τη Δευτέρα θα είμαι μπροστάρης σε μια προσπάθεια να συγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε την αντεπίθεση», ανέφερε ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος. Σχολίασε για τον Στέφανο Κασσελάκη, μεταξύ άλλων ότι «είναι απαγορευτικό να είσαι ηγέτης αριστερού κόμματος και να έχεις έστω και διοικητική σχέση με εταιρείες που είναι στο φορολογικό παράδεισο».

«Τα σχέδια για την καταστροφή του συνεδρίου τα αποκρούσαμε, ήξεραν πολύ καθαρά ότι δεν έχουν την πλειοψηφία γι' αυτό έστησαν όλο αυτό το σκηνικό της προσπάθειας εισβολής από κόσμο που δεν ήταν σύνεδρος για να διαλυθεί, το οποίο αποφεύχθη και προχωρήσαμε σε αυτή την ανακήρυξη των τεσσάρων υποψηφίων και την προεκλογική διαδικασία στην οποία θεωρώ ότι και με το προχθεσινό debate επαναφέραμε εκεί που έπρεπε την πολιτική συζήτηση, τονώνοντας και τον κόσμο μας». Επανέλαβε ότι το πρόγραμμά του βασίζεται σε έξι πυλώνες, που θεωρεί ότι απαντούν στις ανάγκες των σημερινών προκλήσεων. «Είναι το πρόγραμμα που πρέπει να εκπέμψει ένας ενωμένος ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα απευθυνθεί στον λαό με έναν κατανοητό τρόπο, να περιγράψει συγκεκριμένες αλλαγές, μετρήσιμες, υλοποιήσιμες, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, που να βελτιώνει τη ζωή της κοινωνικής πλειοψηφίας και να δίνει ελπίδα στη νέα γενιά», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

