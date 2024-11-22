Φάμελλος: Τη Δευτέρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης

«Στέλνουμε σήμερα μαζί ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία. Η κοινωνία θα έχει στήριγμα, αλλά, ταυτόχρονα, θα έχει και προοδευτική προοπτική για όλα αυτά που μας αξίζουν, αλλά και για όλα αυτά που μας στερούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εδώ, είναι εδώ, και θα είναι εδώ», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στην κεντρική προεκλογική ομιλία του στην Αθήνα, πριν από την προεδρική εκλογή της Κυριακής.

Υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «ήταν, είναι και θα είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να βάλει φραγμό στα σχέδια της διαπλοκής και της διαφθοράς», προσθέτοντας ότι «τη Δευτέρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης» και ότι «μαζί στέλνουμε και μια απάντηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε έντονη επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη και ζήτησε από τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, «να επιστραφούν άμεσα οι έδρες της Αριστερά, του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, γιατί αυτές τις έδρες τις δικαιούται το κόμμα μας και ο λαός, γιατί δεν μπορεί κανείς να στερήσει από τη λαϊκή βούληση τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Παρά τη νόθευση, την αποστασία, το σχεδιασμένο χτύπημα, εμείς στεκόμαστε όρθιοι», είπε, «εμείς αντιστεκόμαστε, αντισταθήκαμε, όπως θα δείξουμε την Κυριακή, σε πείσμα όσων υπογράφουν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου για τον ΣΥΡΙΖΑ».

Πρόσθεσε ότι «πανηγυρίζουν από χθες γιατί κατάφεραν να ρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ στην τρίτη θέση» και πως όμως «τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στην καρδιά του ελληνικού λαού και στην ιστορία της χώρας δεν μπορούν να την αλλάξουν». «Αυτό που θα μείνει στο τέλος από την πρωτοφανή εκτροπή θα είναι το στίγμα για όσους περιφρόνησαν τη λαϊκή βούληση και έγιναν μέρος αυτού του χυδαίου σχεδίου της διαπλοκής και της διαφθοράς που σε ένα μεγάλο βαθμό ενορχηστρώθηκε και όταν ήμασταν όλοι μαζί». «Από τη μαύρη κωμωδία της διαπλοκής αυτή δε λείπει και το μαύρο χιούμορ, μιλούν για δημοκρατία αυτή που μπροστά στα μάτια όλων των πολιτών παραβίασαν το βασικό κανόνα της Δημοκρατίας, την ανάγκη να εκφράζεται και να τηρείται η λαϊκή βούληση και λαϊκή ετυμηγορία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.