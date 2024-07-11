Στον τρόπο με τον οποία η Αθήνα έθεσε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τη, συστηματική πια τους τελευταίους μήνες, παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τα Σκόπια αναφέρθηκε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Γιάννης Καντέλης.



Η συστηματική παραβίαση της συμφωνίας δημιουργεί μεγάλη ανησυχία στην Αθήνα για τις εξελίξεις στην περιοχή, και τη στάση της γειτονικής χώρας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να μπλοκάρει τα κεφάλαια σύγκλισης της Βόρειας Μακεδονίας με την Ευρώπη.

Αυτό σημαίνει ότι η νέα ηγεσία της γείτονος ουσιαστικά θα βρει μπροστά της τη χώρα μας στην προσπάθειά της να συγκλίνει με την Ευρώπη, καθώς η Αθήνα είναι έτοιμη να μπλοκάρει τα κεφάλαια αυτά, εφόσον δεν αλλάξει άμεσα η στάση από πλευράς Βόρειας Μακεδονίας.



Σημειώνεται ότι στην Ουάσινγκτον ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι έχει χρησιμοποιήσει πολύ συχνά στις δηλώσεις του σκέτο τον όρο «Μακεδονία», αλλά, εντός της αίθουσας του ΝΑΤΟ, παρότι μίλησε μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απέφυγε να μιλήσει για «Μακεδονία» αλλά μίλησε για «Βόρεια Μακεδονία». Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει τη σκληρή στάση την οποία είναι έτοιμη να τηρήσει η Αθήνα απέναντι στα Σκόπια.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα παίρνοντας την κατάλληλη «πάσα» από τον Τζο Μπάιντεν για τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, ξεκαθαρίζοντας στους σύμμαχους ότι η σταθερότητα σε μια περιοχή, μια περιοχή με διάφορα ανοιχτά ζητήματα όπως το Κόσοβο, περνάει μέσα από την Αθήνα.

Μήνυμα Τσούνη προς Βόρεια Μακεδονία

Την τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών ώστε να αποφευχθούν εντάσεις, ζητά ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης από τη νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤNEWS και τον Απόστολο Μαγγηριάδη. Ο κ. Τσούνης μιλά ακόμα για το μέλλον της αμυντικής συνεργασίας Αθήνας – Ουάσιγκτον, τον ρόλο του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας και την προοπτική του ελληνοτουρκικού διαλόγου.



«Ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για τους Έλληνες, ειδικά για όσους ζουν στη βόρεια Ελλάδα, είναι εκείνο της Βόρειας Μακεδονίας. Σίγουρα είστε ενήμερος για την παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών από μέλη της νέας κυβέρνησης στη Βόρεια Μακεδονία. Υπάρχει τρόπος να συμμορφώσει το ΝΑΤΟ τη νέα κυβέρνηση με τη Συμφωνία των Πρεσπών;» ήταν η ερώτηση που έθεσε ο Απόστολος Μαγγηριάδης, με τον κ. Τσούνη να απαντά «δεν θέλω να είμαι σκληρός, καθώς πρόκειται για μια νέα κυβέρνηση. Θα ήταν, όμως, λάθος να κάνει κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ήταν μια συμφωνία που επιτεύχθηκε δύσκολα, ήταν ιστορική και πρέπει να γίνει σεβαστή. Έχω ξαφνιαστεί που η νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας δεν αναφέρεται στη Βόρεια Μακεδονία με το συνταγματικό της όνομα. Νομίζω ότι έχουμε ξαφνιαστεί όλοι, αλλά προσπαθούμε όλοι, με σεβασμό, να τους προτρέψουμε ν’ αναφέρονται στη χώρα τους με το συνταγματικό της όνομα. Πέραν τούτου, η τήρηση των διεθνών συμφωνιών είναι η ραχοκοκαλιά της διπλωματίας. Η μη τήρησή τους δημιουργεί πολύ προβληματικές καταστάσεις».



Στην ερώτηση αν θεωρεί ότι ίσως θέτουν σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή τους πορεία ο πρέσβης των ΗΠΑ τόνισε «δεν μιλώ εκ μέρους της Ευρώπης, αλλά θα επαναλάμβανα ό,τι έχει πει η κυβέρνησή μου, δηλαδή ότι έχουμε κάνει σοβαρή σύσταση στους φίλους μας στη Βόρεια Μακεδονία ν’ αναφέρονται στη χώρα τους με το συνταγματικό της όνομα. Η Συμφωνία είναι σε ισχύ και πρέπει να τηρηθεί, γιατί οι διεθνείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών είναι η ίδια η ραχοκοκαλιά της διπλωματίας. Η μη τήρησή τους θα οδηγούσε σε περιττές εντάσεις. Είναι κάτι που μπορεί να αποφευχθεί».

