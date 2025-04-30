«Δεν μασάω αδιευκρίνιστοι. Δεν μασάω παλικάρια της φακής». Με τα λόγια αυτά ο Παύλος Πολάκης απάντησε μέσω ανάρτησης στο facebook, για την ενοχή του για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του πρώην προέδρου σωματείου εργαζομένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ και νυν ειδικό σύμβουλο του υπουργού Υγείας, Σταμάτη Πουλή.

Στην ανάρτησή του, παραθέτει τους λόγους που καταδικάστηκε ερήμην και αναφέρει ότι η συνέχεια θα δοθεί στο εφετείο.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«ΔΕΝ ΜΑΣΑΩ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΟΙ .

ΔΕΝ ΜΑΣΑΩ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ!!

Σήμερα ήρθα στο δικαστήριο και ΖΗΤΗΣΑ να οριστεί για την άλλη βδομάδα το δικαστήριο γιατί και οι δυο δικηγόροι μου ο Γιάννης Μαντζουράνης και ο Γιάννης Απατσίδης είχαν πρόβλημα υγείας. (ο Γιάννης Μαντζουράνης νοσηλευόταν επί δεκαήμερο μέχρι προχθές, ο δε Γιάννης Απατσίδης πήρε σήμερα αναβολή για άλλη υπόθεσή του στο Εφετείο!!)

Μάλιστα το ΖΗΤΗΣΑ και όταν απορρίφθηκε το αίτημα της αναβολής, να διακόψει και να πάμε την άλλη Τετάρτη - Πέμπτη!

Με ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ τρόπο η δικαστής (ήταν μονομελές) δεν το δέχτηκε και προφανώς ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΑ ΤΟ ΧΑΤΗΡΙ ΝΑ ΔΕΧΤΩ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΩ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.

Γι αυτό ΕΦΥΓΑ, ήρθα στη Βουλή που μίλησα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κατέβηκα στην κλινική στον Πειραιά και έκανα μια τραχειοτομία σε ασθενή της ΜΕΘ και ξαναήρθα Βουλή για να μιλήσω για το νομοσχέδιο.

Εν τω μεταξύ το δικαστήριο, που ούρλιαζε χθες ο Αδιευκρίνιστος λαδέμπορας πως πρέπει να βγάλει απόφαση να με καταδικάσει, έκανε αυτό που είπε ο Γεωργιάδης, ΕΡΗΜΗΝ μου!!

ΔΕΝ ΣΚΥΒΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ !!

ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ..

Παύλος Πολάκης πρ. αναπλ. Υπ. Υγείας»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.