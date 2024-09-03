Στη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στον δημοσκοπικό χάρτη της χώρας, με το ΠΑΣΟΚ να περνά στη δεύτερη θέση και τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται σε μονοψήφια νούμερα, αλλά και στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός.

Μιλώντας στο «Σήμερα» ο κ. Ρωμανός επεσήμανε πως «είναι λογικό σε δημοσκοπήσεις που έγιναν το ίδιο καλοκαίρι με τις Ευρωεκλογές να έχουμε αποτύπωση της ίδιας κυβερνητικής φθοράς», χαρακτηρίζοντας τη ΔΕΘ ως «κορωνίδα» για την κυβερνητική επανεκκίνηση, καθώς και για λήψη πολιτικών συμπερασμάτων. «Κάνει ζημιά σε όλο το πολιτικό σύστημα το ότι δεν υπάρχει ισχυρή και δημιουργική Αξιωματική Αντιπολίτευση, οι μόνοι που κερδίζουν από όλο αυτό είναι οι λεγόμενοι "αντισυστημικοί" ».

Αναφορικά με το «καλάθι» του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τόνισε:

«Στόχος μας είναι να σκύψουμε πάνω από τα προβλήματα και την καθημερινότητα των πολιτών. Έχουμε 7 πρωτιές της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες μπορεί να μην αποτυπώνονται εν μέρει στην κοινωνία, ωστόσο δείχνουν ότι η οικονομία μας έχει θωρακιστεί. Μεταξύ άλλων, είμαστε πανευρωπαϊκοί πρωταθλητές στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και τελευταίοι στη σωρευτική αύξηση τιμών καταναλωτή. Όλα αυτά ο κόσμος το αξιολογεί καθημερινά και η κυβέρνηση δίνει μάχη με τα προβλήματα της καθημερινότητας».

