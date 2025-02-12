«Όλα στο φως από τη δικαιοσύνη» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την υπόθεση των Τεμπών. Αναφέρθηκε και στα νέα βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ εξαπέλυσε σφοδρά πυρά στην αντιπολίτευση και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας τα κόμματα πως εργαλειοποιούν την τραγωδία και το πόνο των συγγενών των θυμάτων.

Αρχικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη σύμβαση 717 λέγοντας πως «την ολοκλήρωσε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τον Σεπτέμβριο του 2023. Πράγματι, θα έπρεπε η σύμβαση αυτή να είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα. Η κυβέρνηση έχει δώσει μόνο μια παράταση που αν δεν την είχε δώσει, η σύμβαση θα ολοκληρωνόταν πολλά χρόνια αργότερα. Δεν συζητάμε για τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους που συνέδραμαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, είναι δεδομένες».

Συνέχισε λέγοντας πως «είμαστε οι πρώτοι που λέμε να αποδοθούν ευθύνες σε όποιους πρέπει. Να αποδοθούν, αλλά από τη δικαιοσύνη και όχι τους αυτόκλητους δικαστές».

«Η δικαιοσύνη θα αξιολογήσει εάν είναι αυθεντικά τα βίντεο»

Για νέα βίντεο ντοκουμέντα που ήρθαν στη δημοσιότητα δύο χρόνια μετά την τραγωδία, από την εμπορική αμαξοστοιχία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε πως: «Έχουν εμφανιστεί κάποια βίντεο και το πρώτο πράγμα που λέμε είναι να εξεταστούν εάν είναι γνήσια. Το δεύτερο πράγμα που λέμε σε αντίθεση με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, -που αν τα βίντεο έδειχναν το αντίθετο θα είχαν ανέβει στα κεραμίδια με 5-6 προτάσεις δυσπιστίας, 2-3 αιτήματα προημερισίας και δεν ξέρω και εγώ πόσα αιτήματα για προανακριτικές θα είχαν στήσει ως αυτόκλητοι δικαστές- είναι πως όλα είναι στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αξιολογήσει αυτά τα οποία βρίσκουμε να δείχνουν τα βίντεο. Φαίνονται σημαντικά αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα τα αξιολογήσει».

«Είχαμε κάποιο συμφέρον εμείς να έρθουν καθυστερημένα τα βίντεο;»

Στο γιατί ήρθαν τώρα τα βίντεο στη δημοσιότητα, ο κ. Μαρινάκης απαντά πως «υποβόσκει μια έμμεση κριτική από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Ο τελευταίος που θα είχε συμφέρον να έρθουν καθυστερημένα στη δικαιοσύνη, εάν είναι γνήσια αυτά τα βίντεο, είναι η κυβέρνηση. Είχαμε κάποιο συμφέρον εμείς να έρθουν καθυστερημένα αυτά τα βίντεο; Αυτό το επιχείρημα που αξιοποιούν κάποιοι από την αντιπολίτευση στρέφεται εναντίον του. Αυτοί που είχαν συμφέρον, εάν τα βίντεο αυτά είναι γνήσια, να μην έρθουν ποτέ, είναι αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν να διακινούν θεωρίες συνωμοσίας».

Στη συνέχεια εξαπέλυσε σφοδρά πυρά στην αντιπολίτευση και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο σοβαρό κράτος. Εργαλειοποίηση του πόνου των ανθρώπων από την αντιπολίτευση. Έχουμε μια τόσο σοβαρή υπόθεση, ογκωδέστατη δικογραφία, πολυδιάστατη διαδικασία στην ανάκριση, ας αφήσουμε τους δικαστές, τον ανακριτή, την εισαγγελέα, να κάνουν τη δουλειά τους. Η δουλειά αυτή είναι πολύ σοβαρή και προφανώς δεν εξαιρείται κανείς από αυτή τη δουλειά. Ερευνούν τα πάντα. Όλα τα κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου, και δεν το περίμενα από το ΠΑΣΟΚ που είναι στην ίδια πλευρά της ιστορίας όταν κάποιοι θέλανε να στείλουν τη χώρα στο γκρεμό και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ την κράτησαν με τους δικούς μας βουλευτές. Χωρίς να έχουν δει τη δικογραφία, χωρίς να ξέρουν που θα καταλήξει ο ανακριτής, πόσες μαρτυρίες έχει συλλέξει, προτρέχουν και μιλάνε για ενορχηστρωτές χωρίς να ξέρουν τι συνέβη στην πραγματικότητα. Είναι σοβαρή αυτή η κατάσταση;».

«Ποιον να συγκαλύψουμε και γιατί;»

Για τις κατηγορίες περί συγκάλυψης, ο κ. Μαρινάκης απαντά:

«Τι είναι αυτό το οποίο έχει ρωτήσει η δικαιοσύνη την κυβέρνηση ή έχει ζητήσει από την κυβέρνηση και έχει πει όχι η κυβέρνηση; Να συγκαλύψουμε ποιον και γιατί; Πρέπει να υπάρχει ένα υποκείμενο και ένα αντικείμενο. Μια σειρά από fake news έχουν αποδομηθεί. Το έξτρα βαγόνι, το ότι κρύβαμε σορούς, το ότι είχε δώσει εντολή υπουργός να καταστραφεί το γενετικό υλικό. Παραπέμφθηκε ο κ. Τριαντόπουλος και ορθώς πάμε σε προανακριτική για να μην κατηγορηθούμε για συγκάλυψη ή ότι κουκουλώνουμε κάτι, χωρίς κάποια μαρτυρία και κάποιο στοιχείο».

Σε ερώτηση εάν η κυβέρνηση εμπλέκεται στην ανάθεση της έρευνας στον εφέτη ανακριτή, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Έχουμε ανεξαρτησία των εξουσιών στη χώρα, καταχωρημένη από το Σύνταγμα».

«Χυδαία η επίθεση κατά Τασούλα»

Στη συνέχεια αναφέρεται στις επιθέσεις που δέχεται ο Κώστας Τασούλας λέγοντας: «Με τον κ. Τασούλα, βγήκε βίντεο που φαίνεται πως ο τότε υπηρεσιακός αρχηγός της αντιπολίτευσης ο κ. Παππάς σε μια από τις καταγγελίες ομιλίες του χρησιμοποίησε ως βασικό δεδομένο της ομιλίας του τα συμπληρωματικά έγγραφα που έφερε ο κ. Τασούλας στη Βουλή. Και ήταν από κάτω ο κ. Ανδρουλάκης και κοίταγε τον κ. Παππά. Δεν άκουσε τον κ. Παππά, δεν άκουσε την κυρία Γεροβασίλη που υπεύθυνα είπε ως αντιπρόεδρος της Βουλής όσα είπε, δεν άκουσε τον κ. Κόκκαλη, δεν άκουσε τον κ. Μπάρκα. Έκανε αυτή την χυδαία επίθεση κατά του κ. Τασούλα».

«Όλα στο φως από τη δικαιοσύνη»

Και κατέληξε: «Όλη αυτή η προσπάθεια εργαλειοποίησης του τραγικού δυστυχήματος, που όλοι θέλουμε δικαιοσύνη, χωρίς εξαιρέσεις, είναι άλλο ένα επεισόδιο αυτής της στρατηγικής αυτού του πολιτικού χώρου. Να εργαλειοποιούν σοβαρά θέματα. Το ΠΑΣΟΚ φέρει βαρύτατη ευθύνη γιατί πέρασε στην αντίπερα όχθη και μέσα σε αυτή την προσπάθεια υποβόσκει κάποιες φορές και άλλες λέγεται ξεκάθαρα, η αμφισβήτηση της δικαιοσύνης και των θεσμών. Η απάντηση είναι όλα στο φως από τη δικαιοσύνη και ας σταματήσουμε όλοι να κάνουμε τους δικαστές».

