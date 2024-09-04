«Σήμερα επικοινώνησα με την μητέρα του δεκαπεντάχρονου Αλέξανδρου που σκοτώθηκε στον ΒΟΑΚ πριν λίγες εβδομάδες», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του.

«Το παιδί αυτό είχε δουλέψει για σχεδόν 20 ώρες στο σέρβις και μάλιστα του είχε ανατεθεί το πόστο των VIP καλεσμένων (με το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα)», σημειώνει και συνεχίζει:

«Αυτήν την στιγμή οι οικογένειες δεν μπορούν να βρουν μάρτυρες ούτε για τις συνθήκες και ώρες εργασίας, ούτε για το τροχαίο δυστύχημα, αν και αρχικά είχαν προσφερθεί μερικοί. Κάνουν έκκληση να βρεθούν μάρτυρες να μιλήσουν».

«Δεν μπορούμε να είμαστε μια ανάλγητη κοινωνία. Όποιος ξέρει κάτι, παρακαλώ να μιλήσει με τις αρχές και τις οικογένειες. Τους οφείλουμε δικαιοσύνη», καταλήγει η ανάρτηση του Στ. Κασσελάκη.

