Καμπάνια με τον τίτλο «Λέμε Τέλος στην κακοποίηση, στο σεξισμό, στον μισογυνισμό, στη βία», ξεκίνησε στα social media η «Πλεύση Ελευθερίας».

Οι αφίσες της καμπάνιας που χρησιμοποιούνται, περιλαμβάνουν ατάκες που ειπώθηκαν στη Βουλή, μετά τις αντιπαραθέσεις της προέδρου του κόμματος Ζωής Κωνσταντοπούλου, με συναδέλφους της βουλευτές.

Με hashtag το χαρακτηριστικό «τι λες κυρά μου», κάθε αφίσα περιλαμβάνει, χαρακτηριστικές ατάκες, που προκάλεσαν την οργή της προέδρου του κόμματος και στάθηκαν η αφορμή να «ανάψουν τα αίματα» στη Βουλή.

Οι αφίσες περιλαμβάνουν από το «μαζευτείτε στας το λέω λαϊκά» που είπε ο Γ. Λαμπρούλης, το «όταν βλέπετε εμένα θα είστε μαζεμένη» που..εκστόμισε ο Αδωνις Γεωργιάδης, μέχρι το προκλητικό σχόλιο του Θ. Παφίλη «Ούτε χαστούκι δεν έχετε φάει».

«Για όλα αυτά που ξεκινάνε και εκκολάπτονται μέσα στο Κοινοβούλιο, εκεί που θα έπρεπε να είναι το παράδειγμα για την κοινωνία.

Η νέα καμπάνια της Πλεύσης Ελευθερίας έχει ξεκινήσει δυναμικά και αποφασιστικά, με πολύχρωμες αφίσες σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δίνουν το σύνθημα, Τέλος, Αρκετά, Τέρμα, Όχι στις έμφυλες επιθέσεις και σε αυτούς που τις ανέχονται και δεν τις καταδικάζουν.

Γινόμαστε το παράδειγμα της αγωνιστικότητας και της επιμονής να αλλάξουμε τον κόσμο και θα τον αλλάξουμε», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κα.Κωνσταντοπούλου.

