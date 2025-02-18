Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σήμερα στις 6 τα μέλη του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ θα λάβουν θέσεις στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη, αφού μετά και την ανακοίνωση Κ.Ο.Ε.Σ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου) είναι το μόνο όργανο που παραμένει εν ενεργεία με τη διάταξη του. Αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου να δώσει το στίγμα, με τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα να πέφτουν στο τραπέζι. Η κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας μετά τα στοιχεία από τα πορίσματα, οι αναφορές του ΠΑΣΟΚ για τη δικαιοσύνη και οι πρωτοβουλίες του κόμματος κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος υπάρχει η εκτίμηση ότι θα συζητηθούν και στο Πολιτικό Κέντρο.

Η Χαριλάου Τρικούπη ανέβασε τους τόνους στην κόντρα με την Κυβέρνηση για τη δικαιοσύνη και πέρασε στην αντεπίθεση με ένα βίντεο στο Tik Tok όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντά στο κυβερνητικό αφήγημα και παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών και τη θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Να μην επιλέγεται από το κυβερνών κόμμα και να βρεθεί άλλος τρόπος για να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα. Για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση των δικαστικών, να μην μπορούν να παίρνουν δημόσια θέση, όπως και ευέλικτο πλαίσιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε να μην έχουμε περιπτώσεις Καραμανλή ή Τριαντόπουλου.

Στη διάρκεια της συζήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη με τη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου στο Thessaloniki Summit 2025, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφέρθηκε στην επίθεση εναντίον του για τις δηλώσεις του περί δικαιοσύνης.

«Και εγώ πίστευα ότι την εποχή Τσίπρα-Καμμένου υπήρξαν ισχυρά τραύματα στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και εν γένει στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές. Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, αντί να επουλώσει τα τραύματα αυτά, άνοιξε καινούργια. Όπως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο Καμμένος έκαναν συντονισμένες επιθέσεις σε δικαστές και προϊσταμένους ανεξάρτητων αρχών, έτσι έκαναν και τώρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πάντως, το θέμα της ενιαίας γραμμής του κόμματος είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τα της Χαριλάου Τρικούπη και δεν αποκλείεται να πέσει για ακόμη μια φορά στο τραπέζι της συζήτησης, ενώ το μήνυμα που θα δοθεί είναι εξωστρέφεια με τα Περιφερειακά Συνέδρια και την αμφίπλευρη διεύρυνση, μετά και τη μεταγραφή της Ράνιας Θρασκιά.

Η «μεταγραφή» της Ράνιας Θρασκιά

Η φημολογούμενη μεταγραφή της Θεσσαλονικιάς Βουλευτού που ανεξαρτητοποιήθηκε από τον Συριζα πήρε σάρκα και οστά με τον Νίκο Ανδρουλάκη να την καλωσορίζει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που πλέον αριθμεί 32 βουλευτές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο Πέτρος Παππάς είναι ένα βήμα πριν την προσχώρηση στην πράσινη παράταξη. Μάλιστα ο ανεξάρτητος -προς το παρόν- βουλευτης Κιλκίς εκλεγμένος με τον Συριζα παρακολούθησε τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Thessaloniki Summit 2025 με «ωτακουστές» να περιγράφουν μια ενδιαφέρουσα συνομιλία του με την κ. Ντόρα Μπακογιάννη που μόλις είχε κατέβει από το βήμα. «Ηρθες να παρακολουθήσεις τον αρχηγό σου;», φέρεται να ρώτησε η βουλευτής της ΝΔ, με τον Πέτρο Παππά να χαμογελά.

Η εισχώρηση της Ράνιας Θρασκιά στο ΠΑΣΟΚ έφερε αντιδράσεις και νέα κόντρα ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στο Thessaloniki Summit επιτέθηκε στην Ράνια Θρασκιά ενώ έστρεψε τα βέλη του και προς το ΠΑΣΟΚ.

«Ο πολιτικός υποδοχέας, ο οποίος, απ' ό,τι γνωρίζω, δήλωνε ότι ποτέ δεν θα προβεί σε μια τέτοια επιλογή, συζήτησης με βουλευτές που μένουν ανεξάρτητοι από άλλα κόμματα. Είναι, λοιπόν, ένα θέμα αξιοπιστίας της πολιτικής. Για μένα είναι και θέμα ιδανικών και αξιών», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε σε αυτή τη φάση να μείνει έξω από την διαμάχη και όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις ανακοινώσεις της Κουμουνδούρου στο Thessaloniki Summit απάντησε «Δεν έχω να σχολιάσω κάτι». Λίγο νωρίτερα στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη απαντώντας σε δημοσιογραφους για το θέμα ο Νίκος Ανδρουλάκης διευκρίνισε:

«Θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε εντάξει στην κοινοβουλευτική μας ομάδα κανέναν βουλευτή από άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Η Ράνια Θρασκιά είναι μία ανεξάρτητη βουλευτής».

Aνακοίνωση εξέδωσε και η ΝΔ θυμίζοντας δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για «μη αποδεκτές μεταγραφές».

