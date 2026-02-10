Ανεξαρτητοποιήθηκε η Ελένη Καραγεωργοπούλου – Η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει με το ελάχιστο όριο βουλευτών

Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγεωργοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες έστειλε επιστολή στο πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η Πλεύση Ελευθερίας διατηρεί τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για τη συνέχιση της λειτουργίας της ως Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της βουλευτού, η κ. Καραγεωργοπούλου είχε ενημερώσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την απόφασή της και την είχε ευχαριστήσει για την ευκαιρία που της είχε δώσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανεξαρτητοποίησή της αποτέλεσε συνειδητή απόφαση που οφείλεται κυρίως σε «διάσταση ανάμεσα στα λόγια και την πράξη». Επίσης, η βουλευτής αισθάνεται ότι έχει ωριμάσει πλέον πολιτικά και πρόθεσή της είναι να συνεχίσει να ασκεί αντιπολίτευση στη ΝΔ.

Στην επιστολή της, η Καραγεωργοπούλου αναφέρει: «Η απόφασή μου να συνεχίσω ως ανεξάρτητη Βουλευτής είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής πολιτικής στάθμισης ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ανάγκη ενίσχυσης του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες με οδήγησαν στη συγκεκριμένη θεσμική επιλογή. Η επιλογή αυτή δεν συνιστά πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πολιτική διαφοροποίηση ως προς την κοινοβουλευτική κατεύθυνση και τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου. Παραμένω στη Βουλή για να υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή, ασκώντας ενεργό και υπεύθυνη αντιπολίτευση».

Πηγή: skai.gr

