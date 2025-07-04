Τις πρώτες του αποφάσεις και κατευθύνσεις για την μεταναστευτική πολιτική και τις χορηγήσεις ασύλου, ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου, για την κατεύθυνση της μεταναστευτικής πολιτικής και σε σχέση με παλαιότερες δηλώσεις που είχε κάνει το 2011, το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και τις αρχές του κράτους δικαίου.

Ο υπουργός τόνισε πως «η χώρα παύει πλέον να είναι φάρος παράνομης μετανάστευσης. Όποιος έρχεται στην Ελλάδα και δεν δικαιούται διεθνή προστασία δεν είναι ευπρόσδεκτος. Το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου δεν θα είναι πλέον ξενοδοχείο όποιου έρχεται στην χώρα μας. Για όσους έρχονται που δεν δικαιούνται άσυλο, η επιλογή θα είναι επιστροφή ή φυλακή».

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε διαβούλευση το νομοσχέδιο που έχει προετοιμάσει ο προκάτοχός του Μάκης Βορίδης και έχει τρία εμβληματικά στοιχεία: θα γνωρίζουν όσοι εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια ότι δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός νομιμοποίησης. Εάν κριθεί ότι δεν μπορεί να πάρει άσυλο, η επιλογή του θα είναι να φύγει από την χώρα, αντιθέτως θα είναι αντιμέτωπος με το ποινικό αδίκημα της παραμονής, που θα εκτελείται άμεσα μόλις δικαστεί και θα πηγαίνει φυλακή.

Αναφερόμενος στις τέσσερις ημέρες που είναι υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, είπε πως «έχω προβεί στις εξής ενέργειες: ζήτησα να έχω το ακριβές κόστος του κάθε μετανάστη που βρίσκεται σε δομή και να γίνει μια επαναπροσέγγιση σε όλες τις παροχές και στα επιδόματα που δίνονται, γιατί πρέπει να σεβόμαστε τα χρήματα των Ευρωπαίων αλλά και των Ελλήνων φορολογουμένων, που πολλοί βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχιας και πληρώνουν την ξενοδοχειακή υπηρεσία στους μετανάστες.

Ζήτησα να ελεγχθούν τα κονδύλια "σεντς προς σεντς" που έχουν δοθεί στις ΜΚΟ γιατί όλα τα προγράμματα της ΕΕ περνάνε μέσα από τις ΜΚΟ, που ο ρόλος τους δεν είναι αλτρουιστικός, αλλά επάγγελμα. Στην αναθεώρηση του Ασύλου, που γίνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου, έδωσα εντολή να υπάρξουν διατάξεις για να υπάρξει πιο αυστηρή πολιτική χορήγησης ασύλου.

Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού Επιστροφών, που αυτή την στιγμή δρομολογείται στη ΕΕ, ήδη κατά την συνάντηση που είχα την Τρίτη με τον Ευρωπαίο επίτροπο, τον ενημέρωσα ότι θέλουμε να έχουμε πολύ πιο σκληρό πλαίσιο επιστροφών ως προς την χορήγηση του ασύλου και των σταδίων που υπάρχουν, που τώρα είναι αποτρεπτικά των επιστροφών». Παράλληλα είπε: «Είμαστε σε συνεννόηση για να αυξηθούν οι πτήσεις των επιστροφών, γιατί πραγματικά μπορεί να έχουμε περισσότερες επιστροφές και με το υφιστάμενο καθεστώς. Πηγαίνουμε στην κατεύθυνση να εφαρμόζουμε την διοικητική κράτηση ως αποτροπή».

Ο κ. Πλεύρης, επίσης, ανέφερε ότι ήδη, με την υφυπουργό, ετοιμάζεται η Υπουργική Απόφαση σχετικά με την διαπίστωση της ανηλικότητας. Σημειώνεται ότι «όποιος αρνείται να κάνει τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ανηλικότητά του θα θεωρείται ενήλικος».

Ο υπουργός δήλωσε πως είναι «οπαδός της πολιτικής ύπαρξης αντικινήτρων για όσους έρχονται στην χώρα μας και δεν δικαιούνται διεθνές άσυλο, δηλαδή είναι παράνομοι μετανάστες» καθώς, όπως επισήμανε, «αυτοί εκμεταλλεύονται την ιδιότητα του πρόσφυγα που κινδυνεύει -άρα πρώτα από όλα αυτούς προσβάλουν- ενώ είναι οικονομικοί μετανάστες».

Σχετικά με την ύπαρξη αντικινήτρων στους παράνομους μετανάστες, είπε: «Εγώ μπορεί να το δήλωσα το 2011, αλλά εσείς, μετέχοντας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, το κάνατε πράξη το 2016 με την ύπαρξη της Μόριας, με κόσμο που ήταν τέσσερις και πέντε φορές πάνω από το κανονικό και με συνθήκες άθλιας διαβίωσης».

Υπεραμύνθηκε της πολιτικής αντικινήτρων για τους παράτυπους μετανάστες, λέγοντας ότι από τους «22.000 που ζήτησαν άσυλο το πρώτο πεντάμηνο του 2025, το 75% είναι άνδρες παρόλο που οι γυναίκες είναι αυτές που κατά βάση καταπιέζονται από τα καθεστώτα των χωρών που προέρχονται. Από το 75% των ανδρών αιτούντων άσυλο, το 58% είναι ηλικίας από 24 έως 60 ετών και εάν συνυπολογίσουμε και όσους είναι στο όριο της ανηλικότητας -καθώς κρύβουν την πραγματική τους ηλικίας- φτάνουμε στο 66%. Από αυτούς ένας στους δύο έχουν έρθει παράνομα στη χώρα και αυτοί θα πρέπει να φύγουν».

Ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι από το 2019 η ΝΔ και πρωθυπουργός διατύπωναν αυτές τις θέσεις σχετικά με τα μέτρα και τους ελέγχους της μετανάστευσης και έχει αλλάξει και η ΕΕ και έχει έρθει σε αυτές τις θέσεις, τονίζοντας ότι η μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να είναι «σκληρή» και δίκαιη.

Σχετικά με την φύλαξη των συνόρων, ο υπουργός είπε ότι αυτή δεν είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. «Η φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων ανήκει στο Λιμενικό Σώμα, που την διαχείρισή του έχει άλλο υπουργείο και έχει σώσει όλα αυτά τα χρόνια πάνω από 300.000 ανθρώπινες ζωές, παρόλο που τα στελέχη του ΛΣ πολλές φορές έχουν στοχοποιηθεί από το κόμμα σας και την Αριστερά».

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος επικαλούμενος δημόσια ομιλία του υπουργού το 2011, του «ακροδεξιού» όπως το χαρακτήρισε περιοδικού «ΠΑΤΡΙΑ» είπε: «Είχατε επί λέξει δηλώσει ότι "η φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες και για να γίνω κατανοητός εάν δεν υπάρχουν νεκροί. Όταν είσαι εδώ, δεν θα υπάρχουν κοινωνικές παροχές. Πρέπει να περνούν χειρότερα. Η κόλαση θα πρέπει να φαντάζει παράδεισος σε αυτό που θα ζουν εδώ πέρα"» και πρόσθεσε ο βουλευτής ότι «αυτές οι δηλώσεις σας, συνιστούν ωμή και ανενδοίαστη προτροπή σε παραβίαση της ανθρώπινης αξίας και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Πρόκειται για ρατσιστικές δηλώσεις που προσβάλουν βάναυσα τις αρχές του Κράτους Δικαίου, του Ανθρωπισμού, της συνταγματικής προστασίας της ζωής και της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης».

Ο κ. Ηλιόπουλος, υποστήριξε ότι «η τοποθέτηση στην θέση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου προσώπου που έχει κάνει τέτοιες τοποθετήσεις, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής στο προσφυγικό και μεταναστευτικό, καθώς και για την θεσμική αξιοπιστία της χώρας έναντι των Ευρωπαίων και εταίρων της» προσθέτοντας ότι «ούτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ούτε η Ύπατη Αρμοστεία, ούτε η κοινή λογική μπορεί να δεχθούν υπουργό Μετανάστευσης που έχει προτείνει απώλειες ζωών ως τρόπο διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος».

Ο βουλευτής καταλόγισε στην κυβερνητική μεταναστευτική πολιτική και τις χορηγήσεις πολιτογραφήσεων επιλεκτικότητα, αναφορικά με όσους έχουν χρήματα και όσους δεν έχουν και έρχονται και ζουν τίμια εδώ και δεκαετίες, ενώ έκανε λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού για τα ακροδεξιά ακροατήρια και για μια πολιτική «λιγότερων εργασιακών δικαιωμάτων» για να είναι εύκολη η εκμετάλλευσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

