ΠΑΣΟΚ για Φλωρίδη: Εργολαβία κατασυκοφάντησης του κόμματος για να αθωώσει τον πολιτικό του διασώστη

«Ο κ. Φλωρίδης έχει αναλάβει την εργολαβία κατασυκοφάντησης του ΠΑΣΟΚ, πιστεύοντας ότι θολώνοντας τα νερά και πετώντας λάσπη θα αθωώσει τον "πολιτικό του διασώστη", Κυριάκο Μητσοτάκη. Ματαιοπονεί», απαντά η Χαριλάου Τρικούπη για τις σημερινές δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης στον ΣΚΑΪ.

Προσθέτει ότι «ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά έξι χρόνια και επί των ημερών του το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ γιγαντώθηκε με αποτέλεσμα να καταλογιστεί στη χώρα μας πρόστιμο μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ αναμένονται επιπλέον πρόστιμα». Σημειώνει ότι «ο κ. Μητσοτάκης που παριστάνει τον παραπλανημένο και τον ανήξερο, θα δώσει απαντήσεις για την εμπλοκή των υπουργών του και των στενών κομματικών του φίλων και κουμπάρων που διασπάθισαν ευρωπαϊκούς πόρους».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει καταληκτικά: «Ο κ. Μητσοτάκης ελπίζουμε να μας απαντήσει πότε τον ενημέρωσαν οι στενοί του συνεργάτες στο Μαξίμου που από το φθινόπωρο του 2023 ήξεραν με κάθε λεπτομέρεια το πάρτι διαφθοράς. Γιατί δεν προστάτευσε το δημόσιο συμφέρον;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.