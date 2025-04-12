Mετά τις τελευταίες αποκαλύψεις και επίσημες τοποθετήσεις των αρμοδίων, έχει αποδομηθεί το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί συγκάλυψης στην τραγωδία των Τεμπών, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας σήμερα στο φόρουμ των Δελφών και παράλληλα, ανέφερε ότι οι περαιτέρω μειώσεις φόρων είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης, για να επιστραφεί μέρισμα από τα αυξημένα έσοδα στην κοινωνία.

Τα Τέμπη ήταν μια εθνική τραγωδία, τόνισε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε ότι είναι πάνδημο αίτημα η διερεύνηση κάθε πτυχής και απόδοσης ποινικής ευθύνης. Είπε ότι η κυβέρνηση ανέλαβε από την πρώτη στιγμή τις πολιτικές ευθύνες αλλά τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας την κάνει η Δικαιοσύνη. Χαρακτήρισε ψεύτικο το "αφήγημα που έστησε η αντιπολίτευση για συγκάλυψη" και σημείωσε ότι "τώρα ζούμε την αποδόμηση αυτού του αφηγήματος". Προσέθεσε -αναφερόμενος σε δημοσίευμα της "Καθημερινής"- ότι ένα μήνα πριν την έκδοση του πορίσματος στις 28 Ιανουαρίου το πανεπιστήμιο της Γάνδη με επιστολή του έλεγε στον ΕΟΔΑΣΑΜ ότι είναι αβέβαιος ο τρόπος που οδηγούνται σε συμπεράσματα για την πυρόσφαιρα, ενώ υπογράμμισε πως ό,τι έχει βγει επίσημα έως τώρα γκρεμίζει τη θεωρία της συγκάλυψης.

Αναφερόμενος στην παραίτηση του κ. Παπαδημητρίου είπε ότι το πόρισμα δεν αποδομήθηκε εν συνόλω ούτε αμφισβητήθηκε επιστημονικά, και τόνισε ότι μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση σε κανέναν στάδιο δεν παρενέβη, παραδεχόμενος ότι δεν έπρεπε να βγει το πόρισμα με τέτοια βεβαιότητα. "Το πόρισμα δεν ήταν κολακευτικό για τη χώρα, αλλά δείχνει ότι έχουμε το αντίθετο της συγκάλυψης. Ο Παπαδημητρίου δεν συμμετείχε στο πόρισμα, αλλά χρεώθηκε τις δημόσιες τοποθετήσεις που ξέφευγαν του ρόλου του" είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις και τη δεύτερη θέση που δείχνουν αυτές για την Πλεύση Ελευθερίας, είπε ότι υπάρχουν πολλές αιτίες, μεταξύ αυτών και ότι το ΠΑΣΟΚ "έβαλε το χέρι του συνυπογράφοντας την πρόταση μομφής, και όταν πηγαίνεις στο γήπεδο των λαϊκιστών θα κερδίσουν οι λαϊκιστές".

Για την κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι "συνεχίζει και αποκαλεί δολοφόνους βουλευτές που εκπροσωπούν τους πολίτες" ενώ αναφερόμενος στο αν "στηρίζει η κ. Κωνσταντοπούλου τις γυναίκες", ο κ. Μαρινάκης είπε ότι εξελέγησαν δυο γυναίκες με την Πλεύση Ελευθερίας στις εκλογές του Μαΐου, τις οποίες η πρόεδρος του κόμματος τις έβγαλε εκτός εκλόγιμων θέσεων στις εκλογές του Ιουνίου βάζοντας δυο άνδρες στη θέση τους. Ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε σε σχετική καταγγελία της κυρίας Δάλλα μιας εκ των δυο που εξελέγησαν τότε, και είπε "αυτή που υποτίθεται ότι θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα των γυναικών αλλοίωσε τη βούληση των πολιτών και τους στέρησε το δικαίωμα να είναι στη Βουλή και μας κουνάει το δάχτυλο ότι δεν υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των γυναικών. Υπάρχει υποκρισία".

Για το εάν η κ.Κωνσταντοπούλου μπορεί να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός είπε ότι κάθε ένας έχει δικαίωμα στο όνειρο και είναι δικαίωμα της να προετοιμάζεται να γίνει πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι την τελευταία φορέα που κάποιος έγινε πρωθυπουργός χωρίς να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα 650 χιλιάδες νέοι άνθρωποι έφυγαν από τη χώρα.

Ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στην κυβερνητική πολιτική είπε ότι "πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα" υπενθύμισε ότι αυξήθηκε κατά 35% ο κατώτατος μισθός και κατά 30% ο μέσος μισθός, προσθέτοντας ότι το 2019 το 25% των εργαζόμενων έπαιρνε πάνω 1000 ευρώ ενώ τώρα το 54%. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, είπε ότι σήμερα 40 χιλιάδες έλληνες σπουδάζουν στο εξωτερικό, και σε βάθος 5ετίας θα έρθουν πάνω από 50 χιλ φοιτητές στη χώρα και τα έσοδα τα φτάσουν τα 2 δισ για την οικονομία. Οι αιτίες αποστροφής νέων σήμερα, είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι τα οικονομικά και η τοξικότητα που δημιουργεί κλίμα κακό και οδηγεί σε περιπτώσεις όπως η βόμβα χθες. Ανεβήκαμε μεγάλο μέρος της ανηφόρας αλλά όχι ολόκληρη.

Η μείωση των φόρων στην ατζέντα μας

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη μείωση 73 άμεσων και έμμεσων φόρων, είπε ότι "θέλουμε να μειώσουμε κι άλλους φόρους στη μεσαία τάξη και να ενισχύσουμε παραπάνω τους ελεύθερους επαγγελματίες" τονίζοντας ότι αυτοί που είναι συνεπείς και τηρούν το νόμο, πρέπει να νιώθουν ότι το κράτος τους επιστρέφει μέρισμα από την επιτυχία αύξησης εσόδων. "Ο κόσμος να περιμένει, όσα παραπάνω λεφτά βγάζει το κράτος να επιστρέφονται πίσω στους πολίτες με φοροαπαλλαγές" είπε και σημείωσε ότι το κράτος προσπαθεί να αυξήσει τα διαθέσιμα χρήματα που θα επιστρέψει τους πολίτες.

"Οι μειώσεις φόρων είναι στην ατζέντα μας. Θα στηρίξουμε όσους έχουν ανάγκη με τα λεφτά που υπάρχουν και όχι απο λεφτόδεντρα. Η χώρα βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση γιατί κάποιοι κάποτε είπαν ότι λεφτά υπάρχουν ενώ δεν υπήρχαν. Η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει τα διαθέσιμα χρήματα για να επιστρέψουν στου πολίτες. Όταν υπάρχουν ανάγκες ή όταν είναι ώριμα σχέδια μπορούμε να τα ανακοινώνουμε νωρίτερα, και οι πολίτες δεν χρειάζονται δώρα αλλά μόνιμες παρεμβάσεις" είπε ο κ. Μαρινάκης.

Τέλος, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα για την "Ομάδα Αλήθειας" είπε ότι "ένας ιδιώτης πλήρωνε άλλους ιδιώτες, και αυτό για κάποιους συνιστά φοβερή αποκάλυψη". Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι "τα παιδιά της Ομάδας Αλήθειας βγήκαν μπροστά με το όνομα και το πρόσωπο τους. Αποδομούν τη χυδαιότητα και την προπαγάνδα τη αριστεράς και της άκρας δεξιάς. Μακάρι όσοι εκφράζουν τη γνώμη τους να το κάνουν επώνυμα, και να πληρώνονται από ιδιώτες". Παράλληλα υπογράμμισε ότι "αυτοί που μας κατηγορούν δεν είναι θύματα είνια θύτες, μας κατηγόρησαν ότι είμαστε δολοφόνοι και τώρα ζητάνε τα ρέστα". Τέλος είπε ότι τα μέλη της Ομάδας Αλήθειας είναι είναι ιδιώτες και στηρίζουν κάτι γιατί το πιστεύουν και αναρωτήθηκε εάν "πρέπει να απολογηθεί κάποιος επειδή μας στηρίζει; Ο καθένας θα εκφράζεται όπως πιστεύει. Αν ψάχνουν στο ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί καταρρέουν, ας κοιταχτούν στον καθρέφτη τους".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

