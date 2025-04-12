Τσουκαλάς: Δεν πιστεύουμε ότι η ΝΔ θα φύγει με κραυγές, αλλά με σκληρή δομική αντιπολίτευση

«Κάθε πράξη βίας είναι καταδικαστέα. Η βία δεν είναι ποτέ η λύση σε τίποτα. Οι ευθύνες αποδίδονται από τη δικαιοσύνη και τέτοιες πρακτικές πρέπει να καταδικάζονται απερίφραστα και να απομονώνονται», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην ΕΡΤnews, αναφορικά με την χθεσινοβραδινή έκρηξη βόμβας έξω από τα γραφεία της Hellenic Train.

Σχολιάζοντας την επιβολή δασμών εκ μέρους των ΗΠΑ, ο Κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «μετά την κρίση χρέους, την πανδημική και πληθωριστική κρίση, αν γίνουν πράξη όσα λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και την Κίνα και εν τέλει εμμείνει στη δασμολογική πολιτική που εξήγγειλε, θα βιώσουμε μια αυτοπροκαλούμενη οικονομική καταστροφή».

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις ανέφερε ότι τα ευρήματα τους αξιολογούνται, «όμως η λογική μας που είναι να αναδείξουμε τα κοινωνικά ζητήματα και να έχουμε προγραμματικές θέσεις, δεν αλλάζει».

«Είναι μια απόφαση αρχών για εμάς το να μην επιλέξουμε τον λαϊκισμό ως εργαλείο, το να συγκρουστούμε και με τον λαϊκισμό και με τον ελιτισμό που η Νέα Δημοκρατία πρεσβεύει -μια πολιτική δηλαδή χωρίς ενσυναίσθηση για τις ανάγκες των πολιτών», τόνισε. Σχολίασε ότι «προφανώς για να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση που θα δώσει προοπτική στη χώρα, αυτό δεν μπορεί να γίνει με επιλογές που συντηρούν την εξουσία της Νέας Δημοκρατίας, μονοπρόσωπων δηλαδή κομμάτων χωρίς πρόγραμμα και πολιτικό προσωπικό». «Δεν έχω ακούσει θέσεις για κοινωνικά ζητήματα, για τις εργασιακές σχέσεις ή την οικονομία από κόμματα όπως του κ. Βελόπουλου ή της κ, Κωνσταντοπούλου. Δεν πιστεύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα φύγει με κραυγές, αλλά με σκληρή δομική αντιπολίτευση», σημείωσε. Ο κ. Τσουκαλάς, στον απόηχο δημοσιευμάτων για τις πηγές χρηματοδότησης της Ομάδας Αλήθειας σχολίασε πως αν δει κανείς «τι γράφουν κάτω από τις αναρτήσεις, θα δείτε μια συνεχή προσπάθεια διέγερσης μίσους κατά προσώπων, εξυβρίσεις, μια κρεατομηχανή που συντηρεί η Νέα Δημοκρατία».

Σχετικά με την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο δικαστικό συμβούλιο ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ως προς τη στάση κομμάτων της αντιπολίτευσης να αποχωρήσουν από την ψηφοφορία: «Αν αύριο έρθει η παραπομπή του Κώστα Καραμανλή στο δικαστικό συμβούλιο με την ίδια διαδικασία -που όλοι καταγγέλουμε ως αντισυνταγματική- και βρεθούν 8 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δεν ψηφίσουν την παραπομπή του, τι θα γίνει;». «Συνεπώς δεν μπορείτε να λέτε ότι μόνη έντιμη επιλογή είναι η αποχώρηση, όταν λέτε ότι στην περίπτωση Καραμανλή θα αλλάξετε στάση. Με το όνομα αλλάζει η στάση σας;», είπε απευθυνόμενος σε βουλευτή του ΚΚΕ, που συμμετείχε στην τηλεοπτική συζήτηση, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.