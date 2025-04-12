Κικίλιας: Κίνητρα για φθηνότερα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και μέριμνα για τους νησιώτες

Για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και το ισχυρό κίνητρο που έδωσε η κυβέρνηση για συγκράτηση ή ακόμα και μείωσή τους, για το μεταφορικό ισοδύναμο, τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει για να αντιμετωπιστούν προβλήματα των νησιωτών, αλλά και για την πολιτική επικαιρότητα μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, στον ΣΚΑΪ.

Αναφορικά με τις τιμές των εισιτηρίων το Πάσχα, διευκρίνισε ότι αυτές τις ημέρες οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν για τις ελληνικές οικογένειες πακέτα εκπτώσεων 20%-30% σε όλα τα ταξίδια, ενώ εκπτώσεις της τάξης του 50% έχουν και άλλες ομάδες όπως οι φοιτητές, οι πολύτεκνοι κλπ.

Σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων που η αγορά είχε προαναγγείλει ότι θα ισχύσουν από την 1η Μαΐου, λόγω της στροφής των ακτοπλοϊκών εταιρειών στο πιο ακριβό “πράσινο” καύσιμο, ο Υπουργός εξήγησε ότι με την τροπολογία που πέρασε στη Βουλή για 50% μείωση στα λιμενικά τέλη, δόθηκε στους ακτοπλόους ένα ισχυρό κίνητρο να συγκρατήσουν τις τιμές. Τα δε ταχύπλοα, που ήδη χρησιμοποιούν το καύσιμο αυτό, θα μπορούν να προχωρήσουν ακόμα και σε μείωση τιμών.

«Καταλαβαίνω ότι λόγω της κλιματικής κρίσης, η ΕΕ απαιτεί τα πλοία να χρησιμοποιούν “πράσινα” καύσιμα που κοστίζουν πολύ. Εμείς, όμως, ως κυβέρνηση έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας. Η 50% μείωση των λιμενικών τελών σε όλα τα λιμάνια της χώρας, συν τους παραχωρησιούχους, δηλαδή την Cosco, το λιμάνι Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σαββίδη κλπ., δίνει τη δυνατότητα να εξοικονομηθούν από 30 εκατομμύρια έως 35 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα το λόγο τον έχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρίες, η αγορά είναι ελεύθερη και ρυθμίζεται. Νομίζω όμως ότι είναι ένα σημαντικό κίνητρο ανάσχεσης και θέλω να πω, παράλληλα, ότι για τα ταχύπλοα το καύσιμο δεν έχει αλλάξει. Επομένως, περιμένουμε ανάλογες και πολύ γενναίες κινήσεις από τους ακτοπλόους σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές των εισιτηρίων από την 1η Μαΐου».

Για τις μετακινήσεις των νησιωτών, ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι έχει έρθει σε συνεννόηση με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, υπό τον Αντιπρόεδρο Κ. Χατζηδάκη, ώστε το μεταφορικό ισοδύναμο να εκκινήσει τον Μάιο και να καταβάλλεται κανονικά.

Για το θέμα που προέκυψε με τα δρομολόγια Αστυπάλαια - Κάλυμνος τις ημέρες του Πάσχα για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων, απάντησε ότι έχει λυθεί, καθώς αποφασίστηκε το πλοίο “Νήσος Κάλυμνος”, να ξεκινήσει δρομολόγια από τη Μεγάλη Τρίτη. Επιπλέον, από την 1η Μαΐου και σε συνεργασία με την ΑΝΕ Καλύμνου, θα προστεθεί στα τέσσερα δρομολόγια, επιπλέον ένα.

Ερωτηθείς για τους μισθούς στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, απάντησε: «Κοιτάξτε, εγώ μίλησα μία φορά στο timing που έπρεπε. Από εκεί και πέρα, επισήμως ακούσατε από τα πιο επίσημα χείλη και σε κορυφαίο επίπεδο ότι αυτά τα οποία θα αναγγείλει η Κυβέρνηση, θα τα κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Η Κυβέρνηση περιβάλλει με εμπιστοσύνη, με αγάπη και με συναίσθηση του καθήκοντος που επιτελούν καθημερινά, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό Σώμα. Όλοι μαζί είναι 150.000 άνθρωποι με τις οικογένειές τους. Πάντα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για αυτό. Συμφωνώ απολύτως με αυτούς οι οποίοι λένε ότι λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν και επίσης δεν μπορεί να γίνεται αλόγιστα η οικονομική πολιτική. Για αυτό και είδατε ότι όταν υπήρξε ένα πρόβλημα, αυτό στην ακτοπλοΐα με τις αυξήσεις των τιμών, υπό τον κύριο Αντιπρόεδρο, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, συνεργαστήκαμε εγώ, ο κύριος Παπασταύρου ο Υπουργός Ενέργειας, ο Υφυπουργός ο κύριος Τσάφος, ο κύριος Πετραλιάς από το ΓΛΚ, ο κύριος Λιβάνιος από το Εσωτερικών και βρέθηκε λύση με αυτό τον τρόπο ο οποίος είναι, θα έλεγα πρωτοποριακός σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη των ταξιδιωτών μας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, έτσι πρέπει να λειτουργούν οι πολιτικοί».

Για την έκρηξη στα γραφεία της “Hellenic Train” είπε ότι «η αυτοδικία της τρομοκρατίας έχει καταδικαστεί οριζοντίως και καθέτως από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη και να αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της και η δικαστική εξουσία, που αποτελεί ξεχωριστό θεσμό από την εκτελεστική και τη νομοθετική».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την πολιτική επικαιρότητα, ο Β. Κικίλιας δήλωσε: «H ελληνική Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν προσπαθήσει να προστατεύεται η ελληνική κοινωνία και οι συμπολίτες μας απέναντι σε πολλές προκλήσεις, σε ένα διεθνές περιβάλλον που δεν είναι φυσιολογικό. Έχουμε διαρκή υποχρέωση να απαντάμε στις ανάγκες των πολιτών και αυτό πρέπει να το κάνουμε με συνέπεια, χωρίς πολιτική οχλαγωγία, με λίγα λόγια και πολλές πράξεις, έτσι ώστε ο κόσμος να αισθάνεται και να λέει ότι “κοίταξε να δεις, εκεί είναι κάποιοι άνθρωποι σαν εμάς, σκέφτονται σαν εμάς, μας φροντίζουν, μας προστατεύουν και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Εγώ έτσι έχω μάθει να πολιτεύομαι”».

