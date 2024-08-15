Πιστόριους: Επαγρύπνηση μετά τα πιθανά σαμποτάζ

Δύο υποθέσεις πιθανών σαμποτάζ στο δίκτυο υδροδότησης του στρατοπέδου των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στο Βάαν κοντά στο αεροδρόμιο της Κολωνίας και έπειτα στη νατοϊκή βάση του Γκαϊλενκίρχεν, επίσης κοντά στην Κολωνία, όπου σταθμεύουν αμερικανικά αναγνωριστικά αεροσκάφη AWACS σήμαναν για άλλη μια φορά συναγερμό στις γερμανικές αρχές ασφαλείας για ενδεχόμενη δολιοφθορά, όπως μετέδωσε πρώτο το Spiegel.



Προς το παρόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν γερμανικά μέσα από χθες, στη νατοϊκή βάση έχει αρθεί πλήρως ο συναγερμός διότι δεν βρέθηκαν προβλήματα στο νερό ή αλλού. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται στη βάση της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας στο Βάαν, έχει όμως αρθεί και εκεί ο αποκλεισμός των στρατώνων και έχει ολοκληρωθεί η συλλογή των πρώτων αποδεικτικών στοιχείων.

Υπόνοιες για επιχείρηση σαμποτάζ

Υπάρχουν ωστόσο υπόνοιες για επιχείρηση σαμποτάζ, ανέφερε χθες βράδυ εκπρόσωπος του γερμανικού υπ. Άμυνας, κάνοντας λόγο ειδικότερα για απόπειρα ή ολοκλήρωση παράνομης εισόδου σε στρατιωτικούς χώρους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως, όπως αναφέρει σε αναλυτικό ρεπορτάζ η ιστοσελίδα tagesschau.de, η ρωγμή σε φράχτη που οδηγούσε σε υδραγωγείο ήταν αυτή που κίνησε αρχικά υποψίες για δολιοφθορά.



Ποιοτικοί έλεγχοι στη συνέχεια στο πόσιμο νερό έδειξαν μη φυσιολογικές τιμές. Η γερμανική στρατιωτική βάση στο Βάαν, η οποία είναι κρίσιμης σημασίας γιατί φιλοξενεί σημαντικές υπηρεσίες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων και την υπηρεσία αεροπορικής ετοιμότητας της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας, έκλεισε χθες για αρκετές ώρες, όμως οι προσπάθειες των αρχών για εντοπισμό υπόπτων απέβησαν άκαρπες. Εκεί διαμένουν 4.300 Γερμανοί στρατιώτες και πάνω από 1.000 υπάλληλοι.

Αναθεώρηση του σχεδίου κρατικής ασφάλειας

Προς το παρόν, σύμφωνα με το ίδιο γερμανικό δίκτυο, αξιολογείται η συνολική κατάσταση μέσω υλικού που έχει συλλεχθεί από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ εξετάζεται και η πιθανότητα να υπήρχε αρχικό σχέδιο ταυτόχρονου σαμποτάζ στις δύο στρατιωτικές βάσεις, ακόμη κι αν δεν τελεσφόρησε.



Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις αξιολογούν πάντως το περιστατικό στην Κολωνία ως «πολύ σοβαρό». Εκτός από την αστυνομία την υπόθεση διερευνά επίσης η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας και η Υπηρεσία Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας.



Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. «Αντιδράσαμε γρήγορα και στα δύο σημεία, αποκλείσαμε την πρόσβαση, αυξήσαμε τους ελέγχους, οι ανακριτικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες και άρχισαν οι εργαστηριακές εξετάσεις. Τα περιστατικά δείχνουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση» τόνισε ο Μπόρις Πιστόριους, καλώντας ταυτόχρονα σε αναθεώρηση των κρατικών σχεδίων ασφαλείας.

