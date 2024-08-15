Πρόσκληση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθούν μαζί τις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής απευθύνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης.

Σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Καθώς ο πρωθυπουργός αποφεύγει να επισκεφθεί -μόνος του ή με κυβερνητικό κλιμάκιο - τις περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί τον κ. Μητσοτάκη να περιοδεύσουν μαζί στη Νέα και Παλιά Πεντέλη, τα Βριλήσσια και το Χαλάνδρι, προκειμένου να δουν από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να συνομιλήσουν με τους πολίτες.

Ίσως τότε ο κ. Μητσοτάκης σκεφτεί να αναθεωρήσει κάποιες από τις κυνικές δηλώσεις, με τις οποίες βομβαρδίζει την κοινή γνώμη τις τελευταίες μέρες. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται στα κατεστραμμένα μέρη εδώ και τέσσερεις μέρες, μπορεί ευχερώς να τον "ξεναγήσει". Η πρόσκληση είναι προφανώς ανοιχτή: είτε αύριο είτε το Σαββατοκύριακο είτε οποιαδήποτε άλλη μέρα επιθυμεί ο κ. Μητσοτάκης. Ας επιλέξει ο ίδιος. Επ' ουδενί θέλουμε να χαλάσουμε τις διακοπές του…».

Πηγή: skai.gr

