«Καμπανάκι» στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων έκρουσε την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι αναμφισβήτητη η ανάγκη αναβάθμισης των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ.

Υπογράμμισε ότι «βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα σε αυτό τον τομέα, να αναπτύξει και να χρηματοδοτήσει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και να μην εξαρτάται από τρίτους».

«Οτιδήποτε λιγότερο», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, «στέλνει το λάθος μήνυμα».

Η ΕΕ χρειάζεται 500 δισεκατομμύρια ευρώ σε αμυντικές δαπάνες την επόμενη δεκαετία, τόνισε από την πλευρά της στους Ευρωπαίους ηγέτες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν τη συζήτηση.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το 1999-2021, πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ΕΕ είχε αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά 20%, η Κίνα κατά 600% και η Ρωσία κατά 300%. Αυτό συνέβη πριν από τη μαζική αύξηση των δαπανών της Μόσχας τα τελευταία δύο χρόνια, σχολίασαν επίσης οι δύο αξιωματούχοι.

«Ελπίζουμε να ολοκληρωθεί η συμφωνία για Φον ντερ Λάιεν, Κόστα και Κάλας»

«Μετανάστευση, άμυνα, ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα τεθούν στη στρατηγική μας ατζέντα για την επόμενη πενταετία» τόνισε νωρίτερα ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, διευκρινίζοντας πως η σύνοδος δεν έχει να κάνει μόνο με τα πρόσωπα των ανώτατων οργάνων που θα επιλεγούν στην ΕΕ.



«Τρεις ‘’πολιτικές οικογένειες’’ (ΕΛΚ, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι) έχουν συζητήσει, και έχουν προκύψει κάποιες προτάσεις (για την προεδρία της ΕΕ, την κ. Φον ντερ Λάιεν, για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κ. Αντόνιο Κόστα και για τη θέση του ύπατου εκπροσώπου Εξωτερικών και Άμυνας, την πρωθυπουργό της Εσθονίας Κάγια Κάλας)» σημείωσε.



«Ευελπιστώ ότι αυτές οι επιλογές θα γίνουν αποδεκτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει στη συνέχεια η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επικύρωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της κας Φον ντερ Λάιεν. Και είναι νομίζω πολύ σημαντικό όλες αυτές οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν εντός του μήνα Ιουλίου, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στον επόμενο ευρωπαϊκό κύκλο» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Θα συζητήσουμε πιο αναλυτικά και τα θέματα της κοινής αμυντικής συνεργασίας, όπου θα έχω την ευκαιρία να επαναφέρω την κοινή πρόταση που έχω διατυπώσει με τον Πολωνό Πρωθυπουργό για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αντιπυραυλικής ασπίδας ως ενός έργου φάρου θα έλεγα το οποίο θα μπορεί να σηματοδοτήσει ένα ακόμα βήμα στην ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασίας, σε μια εποχή όπου όλοι αναγνωρίζουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να θωρακίσει την κοινή της άμυνα» πρόσθεσε.

