Μετά το «Χάρη, πάμε;» του Χριστοδουλάκη, ο Δούκας απαντά «Πάμε Τώρα!»

«Πάμε Τώρα!», απαντάει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας στο δημόσιο κάλεσμα συμπόρευσης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χριστοδουλάκη την Τετάρτη, ξεκινώντας επί της ουσίας την προεκλογική εκστρατεία για τη διεκδίκηση της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη.

«Μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση, για να κάνουμε ξανά το ΠΑΣΟΚ την ψυχή της δημοκρατικής παράταξης του 21ου αιώνα, των μεγάλων αλλαγών και των αξιών», επισημαίνει ο κ. Δούκας στην ανάρτησή του στα social media, προσθέτοντας πως «τον δρόμο αυτόν, κανείς δεν μπορεί να τον διαβεί μόνος του, ενώνουμε δυνάμεις, για να νικήσουμε τη ΝΔ, όπως το κάναμε στην Αθήνα».

Ολόκληρο το μήνυμα του Χάρη Δούκα:

Πάμε,για να εμπνεύσουμε ξανά και να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή.

Μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση, για να κάνουμε ξανά το ΠΑΣΟΚ την ψυχή της δημοκρατικής παράταξης του 21ου αιώνα, των μεγάλων αλλαγών και των αξιών.

Τον δρόμο αυτόν, κανείς δεν μπορεί να τον διαβεί μόνος του.

Ενώνουμε δυνάμεις, για να νικήσουμε τη ΝΔ, όπως το κάναμε στην Αθήνα.

Τολμάμε για το ΠΑΣΟΚ, για την πατρίδα.

Το αύριο είναι αργά. Πάμε Τώρα!

Πηγή: skai.gr

