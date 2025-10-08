Πηγές ΝΔ για κατάθεση Τζαβέλλα: Ανέδειξε την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την πολιτική βούληση της κυβέρνησης ώστε να αντιμετωπιστούν οι διαχρονικές παθογένειες και να βελτιωθεί η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε ο Πέτρος Τζαβέλλας, αντιπρόεδρος του Οργανισμού από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2022, αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας για τη σημερινή κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή.

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές: «Μάλιστα, ο κ. Τζαβέλλας κατάθεσε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σημαντικές αλλαγές στον Οργανισμό με στόχο την αναδιάρθρωσή του. Δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν δέχθηκε ποτέ καμία πίεση από τους υπουργούς για το τι έπρεπε να πράξει σε σχέση με τα δεσμευμένα ΑΦΜ. ‘’Συνεργάστηκα με τρεις Υπουργούς. Τους κ.κ. Γεωργαντά, Λιβανό και Βορίδη. Δε δέχτηκα ποτέ καμία πίεση. Ίσα ίσα πηγαίναμε τα projects και μας ενθάρρυναν’’, είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τζαβέλλας -παρά τις αιτιάσεις τις αντιπολίτευσης- κατέθεσε ότι ο ίδιος δεν είχε λάβει κανένα αίτημα για διευκολύνσεις και δήλωσε ότι δεν θεωρεί "ότι έγιναν αλλαγές προέδρων για να γίνει κάποιο κουκούλωμα": "Αν τα δεσμευμένα ΑΦΜ πληρώθηκαν και μπήκαν μετά σε έλεγχο και ζητήθηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα είναι θέμα διαδικασίας" τόνισε.

Επίσης, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως έγιναν συγκεκριμένα βήματα για την καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού όπως ο έλεγχος που πλέον καλύπτει το 100% των φυτικών καλλιεργειών σε συνεργασία με το Κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς και η αναζήτηση λύσεων για απεμπλοκή από τον τεχνικό σύμβουλο και τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή. Κατέθεσε, επίσης, πως κατά τη διάρκεια της εργασίας του στον Οργανισμό, έγινε αυστηροποίηση των ελέγχων ενώ πέρασε μία μεγάλη τροποποίηση για την εξορθολόγηση του πλαισίου».

«Ουσιαστικά, η κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδεικνύει την απόφαση της κυβέρνησης να ξεκινήσει τη μάχη για να αντιμετωπίσει τις χρόνιες παθογένειες του Οργανισμού, οι οποίες γιγαντώθηκαν την περίοδο 2015-2019. Τότε που η σημερινή αντιπολίτευση είχε την ευθύνη και έκλεινε τα μάτια», καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.



Πηγή: skai.gr

