Σε ανάρτησή του ο κ. Μόσχος Κορασίδης απαντά στο non paper της Νέας Δημοκρατίας:

«Στο τέλος της άνοιξης του 2020 δικηγόρος παραγωγού από την Πιερία και του αδελφού του, τον οποίο δεν είχα ποτέ συναντήσει, επικοινώνησε μαζί μου συμβουλευτικά και μου ζήτησε διευκρίνιση σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία της αποστολής των πορισμάτων ελέγχου στους παραγωγούς, μετά από επιτόπιο έλεγχο. Στη διευκρινιστική ερώτηση προέβη ο δικηγόρος, γιατί ο παραγωγός ήταν σε αδιέξοδο για πολλά χρόνια και σε μακροχρόνια διαμάχη για αυτό το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη από το 2012 για αίτηση του έτους 2011, που είχε ελεγχθεί με επιτόπιο έλεγχο, χωρίς όμως ποτέ να του αποσταλεί το πρακτικό αποτελεσμάτων ελέγχου ως οφειλόταν. Μου ζήτησε να τον ενημερώσω ποια είναι η υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί δεν μπορούσε να βρει άκρη.

» Του διευκρίνισα ότι η σχετική υπουργική απόφαση, που διέπει τους ελέγχους αλλά ειδικά τους επιτόπιους, προβλέπει ρητά ότι μετά τον οποιοδήποτε έλεγχο το πρακτικό που συντάσσεται, πρέπει να αποστέλλεται - ανεξάρτητα της παρουσίας του παραγωγού στον έλεγχο - με συστημένη επιστολή στον παραγωγό, για να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενδεχόμενων διαφωνιών ή αντιρρήσεων για τα αποτελέσματα του ελέγχου.

» Μου ζήτησε να του υποδείξω τη σχετική απόφαση - σχετικό ΦΕΚ- όπως και έκανα. Στη συνέχεια με πληροφόρησε ότι παρά τις επανειλημμένα αιτήματα και επιστολές για πολλά χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συναντήσεις με διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και διοικήσεις μετά το 2012, αυτό δεν είχε γίνει κατορθωτό, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλείτο άλλες εγκυκλίους με όχι τόσο σαφές περιεχόμενο.

» Μετά από αυτήν τη διευκρίνηση για το περιεχόμενο της υποχρέωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, τελικά προσέφυγε σε εισαγγελική παραγγελία και όντως τον Μάιο του 2020 και αφού την έλαβε, υποχρεώθηκε ΟΠΕΚΕΠΕ και απέστειλε ύστερα από 8 χρόνια το πρακτικό ελέγχου στον παραγωγό. Μετά την εισαγγελική παραγγελία και τη λήψη του πρακτικού ελέγχου με πληροφόρησε ότι κίνησε πλέον τη διαδικασία υποβολής αίτησης αντιρρήσεων τον Ιούνιο του 2020 όπως είχε κάθε δικαίωμα ο εν λόγω παραγωγός. Όμως, μαζί με το πρακτικό ο δικηγόρος είχε ζητήσει και άλλα συνοδευτικά στοιχεία από το πληροφοριακό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να έχει πλήρη εικόνα τι είχαν πράξει οι υπηρεσίες του Οργανισμού. Όμως παρά την αποστολή του πρακτικού οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν παρέδωσαν και τα συνοδευτικά έγγραφα που ζητήθηκαν για την ολοκληρωμένη υποβολή των αντιρρήσεων. Αυτά τα συμπληρωματικά στοιχεία όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος, δεν του απεστάλησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί προφασίζονταν ότι δεν μπορούν να εκτυπωθούν από το πληροφοριακό σύστημα.(!!). Μου υπέβαλε το ερώτημα αν θεωρώ αυτό το επιχείρημα σοβαρό για έναν Οργανισμό με τόσα πληροφοριακά συστήματα και του είπα ότι θεωρώ ότι ήταν πρόφαση και δεν ισχύει.

» Μετά από λίγες ημέρες μου είπε ότι θα υπέβαλε αίτημα στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία και λόγω των μακροχρόνιων αρνητικών εμπειριών που είχε για αυτή την υπόθεση, μου ζήτησε να δω έγγραφο που είχε προετοιμάσει για τον Πρόεδρο του Οργανισμού, ώστε να βεβαιωθεί για το ότι ζητούσε με την ορθή ορολογία τα έγγραφα που ήταν απαραίτητα, για να μην έχει επανάληψη του φαινομένου της αποστολής ελλιπών στοιχείων.

» Στο κείμενο που μου έστειλε, του επέστεψα με mail ότι δεν είχα κάτι να προσθέσω ή να αφαιρέσω και ότι τα περιέγραφε σωστά. Στην αντιγραφή του κειμένου που έκανε για να το αποστείλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ αντέγραψε προφανώς και την διεύθυνση του mail μου και το απέστειλε ο ΙΔΙΟΣ ο πληρεξούσιος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

» Κανένα mail δεν απεστάλη από την πλευρά μου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον πρόεδρο κ. Βάρρα και αυτό αποδεικνύεται από την αλληλογραφία που υπάρχει προφανώς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξέφρασα τη γνώμη μου και πέραν τούτου ουδέν.

» Την περίοδο αυτή ήμουν αποσπασμένος στον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ο οποίος δεν είχε για το σχετικό θέμα καμία αναφορά ή πληροφόρηση. Επομένως, δεν έκανα καμία ενέργεια πέραν της έκφρασης γνώμης συμβουλευτικά που μου ζητήθηκε σε προσωπικό επίπεδο για το ορθό περιεχόμενο της σχετικής υπουργικής απόφασης για την υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ να αποστείλει το πρακτικό ελέγχου και να διευκρινίσω ποια είναι τα στοιχεία που ήταν ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ από την νομοθεσία ο ΟΠΕΚΕΠΕ να δώσει.

» Θέλω να πω με αφορμή αυτό το γεγονός ότι πάντα ήμουν δίκαιος και δίπλα στους παραγωγικούς αγρότες και αυτό παραμένει ο στόχος μου μέχρι σήμερα. Αυτό καταλαβαίνω ενοχλεί πολύ και ενοχλεί αυτούς που μετείχαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπαθούν να στρέψουν τα φώτα αλλού. Η υπόθεση αυτή είναι μια διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας και της δικαιοσύνης και δεν έχει καμία πολιτική χροιά, πολύ δε περισσότερο πολιτική παρέμβαση κανενός. Εργαλειοποιείται από τη ΝΔ με προφανή στόχο για να με συκοφαντήσει και με πλήξει αλλά άδικος κόπος.

Ήδη έχει ανακοινωθεί η κλήση μου στην εξεταστική όπου θα δώσω και για αυτό πλήρη στοιχεία, από τα οποία φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον οποίο εργάστηκα μέχρι τον Ιούλιο του 2012.»

