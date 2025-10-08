Την έντονη αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η σημερινή κατάθεση του πρώην αντιπρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Π. Τζαβέλλα, στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή, όπου δήλωσε ότι «δεν αισθάνθηκα ποτέ καμία πίεση από κανέναν υπουργό» για «διευκολύνσεις και αποδεσμεύσεις ΑΦΜ».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Επιλεκτική αμνησία από τον Πέτρο Τζαβέλλα – Καμία απάντηση στα κρίσιμα ερωτήματα»

«Στη σημερινή εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο κ. Τζαβέλλας, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέδειξε ότι η σιωπή είναι η τελευταία γραμμή άμυνας όσων εμπλέκονται - έμμεσα ή άμεσα - στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ κλήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αλλεπάλληλες παρατυπίες στις πληρωμές και την αλλοίωση των ελέγχων δεν απάντησε σε τίποτα» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τις πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «Ο κ. Τζαβέλας αφού παραδέχτηκε ότι ήταν προβληματική και άστοχη για τα συμφέροντα του ΟΠΕΚΕΠΕ η συνεχής αλλαγή Προέδρων του Οργανισμού και Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης άρχισε να «ξεχνάει». Ο κ. Τζαβέλλας δεν θυμόταν τη συμμετοχή του στις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2020, όπου ο ίδιος και η τότε διοίκηση προχώρησαν, παρά τις προειδοποιήσεις, σε εκταμιεύσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ για ΑΦΜ που είχαν χαρακτηριστεί «δεσμευμένα». Δεν θυμόταν τις καθυστερήσεις και τις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στον διαγωνισμό των πληροφοριακών συστημάτων, που κατέληξαν να εξυπηρετούν παρατάσεις συμβάσεων συγκεκριμένων εταιρειών, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο. Δεν θυμόταν την παραίτηση της Διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων, κας Ρέππα, σε μια περίοδο που η υπηρεσία έδινε μάχη για τη διαφάνεια στους ελέγχους».

Όπως σημειώνουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, «Ο κ. Τζαβέλλας ούτε διέψευδε, ούτε επιβεβαίωνε, επέλεγε να μην απαντήσει. Φαινόταν σαν να έχει ξεχάσει τις δικές του ευθύνες, τις δικές του υπογραφές, αλλά και τα γεγονότα που βαραίνουν τη διοίκηση στην οποία συμμετείχε. Η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες που δικαιούνται να μάθουν ποιος υπέγραψε, ποιος ενέκρινε και ποιος σιώπησε μπροστά στις παράνομες πληρωμές και τη χειραγώγηση των ελέγχων. Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Γαλάζιοι» διευθύνοντες με μειωμένη μνήμη και αντίληψη

«Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο "δεν γνωρίζω - δεν θυμάμαι", συνεχίζεται στην Εξεταστική Επιτροπή» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες «Οι μάρτυρες που έχουν διοριστεί από τη ΝΔ σε θέσεις ευθύνης, ο ένας μετά τον άλλον, δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τη λειτουργία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων και πελατειακών σχέσεων των Διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με διάφορους κυβερνητικούς και «γαλάζιους» κομματικούς παράγοντες. Παράλληλα, επικαλούνται… απώλεια μνήμης όταν ερωτώνται για συγκεκριμένα περιστατικά».

Όπως αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Π. Τζαβέλλας (επιλογή του Μ. Βορίδη), σε ό,τι αφορά στις καταγγελίες του πρώην Προέδρου του Οργανισμού, κ. Βάρρα, για την «παντοδυναμία» του Τεχνικού Συμβούλου, από την «επιλογή» των Διοικήσεων μέχρι τις «διαγωνιστικές διαδικασίες», δήλωσε άγνοια (!). Επίσης, παριστάνει πως έχει ξεχάσει ότι τον Ιούλιο του 2020 συγκλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με θέμα την παραπομπή του υπαλλήλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, κ. Καλλιούρη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για email που απέστειλε σε άλλους εργαζομένους του Οργανισμού, με αφορμή παράνομες πρακτικές στην Κρήτη».

Σύμφωνα με τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ:

«Αξίζει να του υπενθυμίσουμε ότι η εν λόγω υπάλληλος διατύπωνε υπαινιγμούς για κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση στον Οργανισμό, ενώ αναφερόταν με επικριτικά σχόλια στον τότε Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού (και πλέον αποσπασμένο στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ στις Βρυξέλλες) κ. Λαμπρόπουλο, αρμόδιου για το προσωπικό, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, δεν απάντησε στη σχετική ενημέρωση που του είχε κάνει, για τις εν λόγω παρανομίες. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι δύο τότε αντιπρόεδροι του Οργανισμού, Δημήτρης Μελάς και Πέτρος Τζαβέλλας, δεν επικεντρώθηκαν στις καταγγελίες, αλλά στον τρόπο δημοσιοποίησης της καταγγελίας, σημειώνοντας ότι ο κ. Καλλιούρης «δεν ακολούθησε τη σωστή ιεραρχία και αντί να καταγγείλει τις πρακτικές στον άμεσο προϊστάμενό του, απευθύνθηκε στον Γενικό Διευθυντή».

Σημειώνεται ότι ο κ. Λαμπρόπουλος επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει καταγγελίες από τον Μάρτιο του 2020, αλλά τότε η χώρα, όπως ισχυρίστηκε, «έμπαινε σε lockdown και δεν μπορούσε να γίνει έλεγχος, ενώ οι καταγγελίες ήταν αόριστες» προσθέτουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.



