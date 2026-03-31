«Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αλλά με το ότι σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, «η απόφαση του πρωθυπουργού, η απόφαση της κυβέρνησης είναι να μην ασκήσουμε ένδικα μέσα και να καταβάλλουμε τις αποζημιώσεις στους πολίτες. Αυτό δεν πάει να πει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αυτό θέλω να το τονίσω. Αυτό έχει να κάνει με το ότι σεβόμαστε απολύτως τον ανθρώπινο πόνο, τον πόνο των οικογενειών. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά- το γνωρίζω και εγώ προσωπικά- ότι με μια αποζημίωση δεν θα φέρεις πίσω έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπάς, αλλά το ελάχιστο χρέος, το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας είναι να μπορεί να δίνει το χέρι και να μην κουνάει το δάχτυλο, όπως είχαμε πει παλαιότερα».

Και πρόσθεσε ότι «η ελάχιστη υποχρέωση του κράτους είναι να μην πηγαίνει τους πολίτες στα δικαστήρια, ειδικά όταν έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο παρατεταμένο. Αυτό, λοιπόν, είναι το οποίο θα κάνουμε και εδώ. Αυτή είναι η απόφαση του πρωθυπουργού. Είχαμε πει δε, ότι αυτό θα το κάνουμε στο πλαίσιο μιας συνολικότερης ρύθμισης. Αυτήν τη στιγμή στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, υπάρχει μία τέτοια ρύθμιση, η οποία λέει ότι σε τέτοιου τύπου τραγικά γεγονότα εθνικής κλίμακας, να μπορούμε, όχι ασκώντας δικαστική κρίση, προφανώς, να παρεμβαίνουμε γρήγορα ώστε να μην ταλαιπωρούνται πολίτες οι οποίοι έχουν βιώσει την απόλυτη απώλεια στα δικαστήρια με παρατεταμένο τρόπο, όπως έχει συμβεί πάρα πολλές φορές κατά το παρελθόν. Εγώ θα πω, είναι το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας».

Επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι «δεν μπορεί το Δημόσιο, δεν μπορεί η πολιτεία να έχει πολλαπλές φιλοσοφίες. Μια φιλοσοφία έχει. Να την επαναλάβω: δίνεις το χέρι. Δεν κουνάς το δάχτυλο. Αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε ένα κράτος το οποίο πραγματικά να μπορεί- εγώ δεν θα πω να αναγνωρίζει απλώς- αλλά να είναι εκεί πραγματικά για κάθε πολίτη».

Ενώ, ερωτηθείς για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα μέτρα στήριξης των πολιτών, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι «κάνουμε μέτρα, τα οποία είναι στοχευμένα και προσωρινά. Ξεκινάμε με μέτρα δύο μηνών. Ξέρουμε, όμως, ότι μπορεί να χρειαστεί στην πορεία να λάβουμε και άλλα μέτρα. Αν η κρίση βαθύνει, αν η κρίση διαρκέσει και είναι κάτι πιο παρατεταμένο και βαθύ από αυτό που έχουμε σήμερα, εμείς, με δεδομένο ότι έχουμε μία άλλη χώρα από εκείνη που παραλάβαμε το 2019 από τον ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε πλέον σε θέση να μπορούμε να πούμε σε κάθε πολίτη ότι θα είμαστε εκεί και με άλλα μέτρα αν και εφόσον χρειαστεί».

Πηγή: skai.gr

