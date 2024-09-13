Στα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε μιλώντας στο Open ο Παύλος Πολάκης.

«Τα καταστατικά των κομμάτων δεν τα εξηγούν συνταγματολόγοι αλλά τα ίδια τα κόμματα» είπε, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις από την πλευρά Κασσελάκη για την «έκπτωσή» του από την ηγεσία του κόμματος. Ανέφερε επίσης, μεταξύ άλλων, ότι ήταν λάθος του που πέρυσι στήριξε τον Στέφανο Κασσελάκη.

Ο βουλευτής Χανίων και υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι το κόμμα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, υποστήριξε ότι η διαδικασία μομφής που ακολουθήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή έγινε «ακριβώς με βάση το καταστατικό», ενώ -απαντώντας στη φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Κασσελάκης στη δευτερολογία του στην Κεντρική Επιτροπή την Κυριακή- σχολίασε ότι «κουκούλες φόραγαν οι δοσίλογοι και όχι η Αριστερά».

«Ο Κασσελάκης είδε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία νέου σχηματισμού και τα κάνει αυτά» εκτίμησε στη συνέχεια λέγοντας πως ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «επιζητά τη δημοσιότητα και επιθυμεί τη φασαρία».

«Αν σε έναν υπουργό γίνει μομφή και περάσει, δεν θα παραιτηθεί;» διερωτήθηκε στη συνέχεια. Άσκησε επίσης κριτική στον κ. Κασσελάκη για «υπερπροβολή της προσωπικής ζωής και της προσωπικής επιλογής» που, όπως είπε, «κάλυψε πολλά σωστά πράγματα».

Ερωτηθείς για τη στάση του σε σχέση με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, απάντησε ότι «είναι πρωτάκουστο να βάζει κομματική πειθαρχία η αξιωματική αντιπολίτευση και όχι η κυβέρνηση», ενώ τόνισε ότι «αν ήμουν ομοφοβικός δεν θα πρότεινα τον Κασσελάκη για αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ». «Διαφωνώ με την τεκνοθεσία μέσω παρένθετης μητρότητας. Και διαφωνώ και με τα ετερόφυλα ζευγάρια γιατί είναι εμπόριο», διευκρίνισε στη συνέχεια.

Όσον αφορά στην υποψηφιότητά του, ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διατυπώσει λαϊκά κατανοητό και κοινωνικά αναγκαίο πρόγραμμα, το οποίο δεν θα έχει ως προμετωπίδα τον «δικαιωματισμό, αλλά τα εργασιακά, λαϊκά δικαιώματα».

Στις θέσεις του, όπως είπε, περιλαμβάνονται οι καταργήσεις μνημονιακών νόμων καθώς και η επαναφορά στο δημόσιο ορισμένων επιχειρήσεων, ενώ σημείωσε ότι θέτει ψηλά το ζήτημα της διαφάνειας και της δικαιοσύνης. «Η χώρα χρεοκόπησε γιατί το πολιτικό προσωπικό και η οικονομική ολιγαρχία ήξεραν ότι θα μείνουν ατιμώρητοι» είπε και υποστήριξε ότι «ένα κομμάτι της δικαιοσύνης ήταν ελεγχόμενο από την πολιτική εξουσία».

Πηγή: skai.gr

