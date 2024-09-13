Ξεκίνησε η διδασκαλία της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan) στα τουρκικά σχολεία, που εντάχθηκε στο μάθημα της Γεωγραφίας της 9ης τάξης.

Σε απόσπασμα από το μάθημα αναφέρεται χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης: «Να δοθούν παραδείγματα του αγώνα της Τουρκίας ενάντια στις άδικες διεκδικήσεις, που αγνοούν τα νόμιμα και γεωγραφικά συμφέροντα της χώρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο».

Υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση, ωστόσο, στη σύνθεση του χάρτη που παρουσιάζεται στους μαθητές, δηλαδή δεν εμφανίζεται το Αιγαίο Πέλαγος κομμένο στη μέση. Ο όρος «Γαλάζια Πατρίδα» τοποθετείται στον χάρτη πάνω από την Τουρκία, όχι όπως φαινόταν πίσω από την ομιλία του Ερντογάν.

Επίσης, γίνεται λόγος για «Ουράνια Πατρίδα».

Προετοιμασίες για την απονήωση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους BAYRAKTAR ΤΒ-3 από το αεροπλανοφόρο - Απογειώθηκε από διάδρομο με ειδική ράμπα.

Άγκυρα: Η συμφωνία Ουάσινγκτον - Λευκωσίας υπονομεύει τη στάση των ΗΠΑ στην Κύπρο

Δυσαρέσκεια της Τουρκίας για την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ - Κυπριακής Δημοκρατίας

Πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας ανέφεραν: «Καταδικάζουμε έντονα τη συμφωνία 'Οδικού Χάρτη Αμυντικής Συνεργασίας' μεταξύ των ΗΠΑ και της 'ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Κύπρου'. Όπως ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών μας, αυτά τα μέτρα που γίνονται κατά της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής πλευράς υπονομεύουν την ουδέτερη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο νησί της Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να επανεξεταστεί η προσέγγιση που αγνοεί την 'ΤΔΒΚ' και βλέπει την 'ΕΔΝΚ' (Κυπριακή Δημοκρατία) ως τον μοναδικό εκπρόσωπο του νησιού. Αναμένουμε επίσης από τις ΗΠΑ, που με κάθε ευκαιρία μιλούν για δίκαιη και διαρκή ειρήνη στο νησί, να επιδείξουν αυτή τη στάση με την ουδέτερη προσέγγισή τους».

Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας: Σε πειθαρχική έρευνα όσοι ύψωσαν τα ξίφη τους

«Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις εξετάζουν τα γεγονότα με πειθαρχημένο τρόπο και εκτελούν τις διαδικασίες στο πλαίσιο του νόμου. Η έρευνα που ξεκίνησε αναφορικά με τις εικόνες που αποτυπώθηκαν στην κοινή γνώμη μετά την τελετή παράδοσης των σημαιών και την τελετή αποφοίτησης της Σχολής Χερσαίου Πολέμου βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως έχουμε δηλώσει και προηγουμένως, το εν λόγω περιστατικό διερευνάται και ερευνάται με μεγάλη επιμέλεια και ευαισθησία σε κάθε πτυχή του. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που θα γίνουν ως αποτέλεσμα των ερευνών, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες κατά του προσωπικού που είχαν πρόθεση, υπαιτιότητα, αμέλεια ή ευθύνη στο πλαίσιο της πειθαρχικής νομοθεσίας» ανέφεραν πηγές του υπουργείο Άμυνας.

Τα τουρκικά ΜΜΕ ασχολούνται με τα αντι-drone συστήματα που σχεδιάζει η Ελλάδα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ HABER GLOBAL: H Eλλάδα θα εγκαταστήσει αντιαεροπορικό θόλο ενάντια στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ανακοινώθηκαν κάποιες λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου. Το σύστημα αντι-drone θα είναι εγχώριας παραγωγής και θα αποτελείται απο 4 επίπεδα.H Eλλάδα η οποία αναφέρει πως εξοπλίζεται λόγω της Τουρκίας ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες του αντι-drone θόλου που σχεδιάζει να ολοκληρώσει. Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε πως το σύστημα anti-drone θα έχει 4 επίπεδα και θα έχει κόστος 160 εκατομμυρίων ευρώ και θα είναι εγχώριας παραγωγής.

Η Τουρκία έχει προχωρήσει στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών όπως και οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υπάρχει μεγάλη ζήτηση γι αυτά. Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στο ζήτημα αυτό και γι αυτό ξεκίνησε η επιστράτευση για τα συστήματα αντι-drone.

Πηγή: skai.gr

