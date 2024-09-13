«Πόλεμος» στον ΣΥΡΙΖΑ για τα «κλειδιά» του κόμματος

Του Αντώνη Αντζολέτου

Αν δυόμιση μήνες πριν τις εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνουν χώρα προπηλακισμοί κατά στελεχών, φανταστικοί διάλογοι, δικαστικές απειλές, βαριές αλληλοκατηγορίες και απαιτείται η παρουσία της αστυνομίας για να διαφυλάξει την ασφάλεια των γραφείων, κάτι δεν ξεκινάει καθόλου καλά. Οι γραμμές στην Κουμουνδούρου χθες «μπερδεύτηκαν», τα πνεύματα οξύνθηκαν ξεπερνώντας τα επιτρεπτά όρια και όλοι απορούν για το τι θα επακολουθήσει.

Ο Στέφανος Κασσελάκης έστειλε ένα διπλό μήνυμα ανοίγοντας τα χαρτιά του. Από τη μια πως θα είναι υποψήφιος (στην πρώτη του ανάρτηση μετά την Κ.Ε. έγραψε «είμαι εδώ») και από την άλλη πως η ερμηνεία του καταστατικού για την έκπτωση του ότι πρέπει να επανεξεταστεί. Δεν έχουν σημασία το αποτέλεσμα και η μεγάλη πλειοψηφία των «87» υπέρ της νομιμότητας της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για την αποπομπή του Στέφανου Κασσελάκη (17 υπέρ, 1 κατά, 1 απουσία) όσο το γεγονός πως η αξιωματική αντιπολίτευση ακόμα και στην πορεία προς τις εκλογές οδεύει σε τροχιά διάσπασης.

Όποιος και να κερδίσει την κρίσιμη εσωκομματική μάχη, κάποιοι θα μείνουν και κάποιοι θα φύγουν. Το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των στελεχών των δυο βασικών «στρατοπέδων» είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τις πολιτικές διαφωνίες που έχουν με τα άλλα κόμματα.

Στην «εξίσωση» των «πολέμιων» του Στέφανου Κασσελάκη έχει μπει πλέον και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος και στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ήταν ιδιαιτέρως οξύς κατά του πρώην συμμάχου του δηλώνοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, πως έχει τελειώσει η υπόθεση αν είναι έκπτωτος ή όχι.

Η Θεοδώρα Τζάκρη φέρεται να προειδοποιήσει για προσφυγή στα δικαστήρια και πλέον η Κουμουνδούρου βαδίζει σε «αχαρτογράφητα νερά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Όλγα Γεροβασίλη φέρεται να απάντησε στη Θεοδώρα Τζάκρη πως όλοι οφείλουν να τηρούν το καταστατικό. Είναι υποχρεωτική η τήρηση για τα μέλη, για τα στελέχη, πόσο μάλλον για κάποιον που θέλει να ηγηθεί στο χώρο. Αυτή η αναφορά της αντιπρόεδρου της Βουλής θα μπορούσε να εκτιμηθεί πως βγάζει ένα κλίμα ή βάζει στο τραπέζι θέμα ακόμα και επιβολής ποινής στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Στέφανος Κασσελάκης κατάλαβε πως δεν έπρεπε να περιμένει άλλο, καθώς τις αποφάσεις του τις είχε πάρει στις Σπέτσες.

Χθες επέστρεψε, συναντήθηκε με βουλευτές και στελέχη και τους φανέρωσε τις προθέσεις του να είναι υποψήφιος. Μπορεί να βλέπει πως ο Παύλος Πολάκης έχει την ευκαιρία τις τελευταίες ημέρες να κερδίζει πολύ έδαφος ή να θέλει να προλάβει τους «87» που εμφανίζονται να έχουν μια δυσκολία στο να βρουν κάποιον υποψήφιο.

Πηγή: skai.gr

