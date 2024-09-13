Ο Δημήτρης Παπανώτας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι και αυτός υποψήφιος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες εκλογές μετά την έκπτωση του Στέφανου Κασσελάκη.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο Talk989 και σε σχετική συζήτηση είπε «να σου πω το σκέφτομαι, δεν βλέπω κάποιον υποψήφιο ο οποίος θα μπορούσε να το συμμαζέψει».

Όταν κλήθηκε στη συνέχεια να εξηγήσει αν όντως εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο, ο Δημήτρης Παπανώτας ήταν ακόμα πιο σαφής:

«Να σου απαντήσω σοβαρά: Θα δω ποιοι βάζουν υποψηφιότητα και αν κρίνω ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ο συνεκτικός κρίκος που χρειάζεται η κορυφή του ΣΥΡΙΖΑ για ενωθούν οι υπόλοιποι από κάτω, τότε θα βάλω υποψηφιότητα»

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Παπανώτας είχε αναδειχθεί υποψήφιος στις ευρωεκλογές του περασμένου Ιουνίου μετά τις εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν στον ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση του ευρωψηφοδελτίου.

Τον Απρίλιο, όμως, ο Στέφανος Κασσελάκης αποφάσισε τη διαγραφή του από το ευρωψηφοδέλτιο μετά τις αντιδράσεις για παλαιότερη δήλωσή του για τις κακοποιημένες γυναίκες.

Πηγή: skai.gr

