Στην επικύρωση της έκπτωσης του Στέφανου Κασσελάκη από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, η οποία συνεδρίασε εκτάκτως.

Η επικύρωση της απόφασης υπερψηφίστηκε από 17 μέλη. Μία ψήφος (Τζάκρη) ήταν κατά, ενώ απουσίαζε η κυρία Τελιγιορίδου.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας αναφέρει:

«H K.E. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το ανώτερο όργανο του κόμματος και αυθεντικός ερμηνευτής του Καταστατικού, υπερψηφίζοντας την πρόταση άρσης εμπιστοσύνης, κήρυξε αυτόματα έκπτωτο τον Στέφανο Κασσελάκη από το αξίωμα του προέδρου του κόμματος και ενεργοποίησε τις διατάξεις του καταστατικού για τη διενέργεια εκτάκτου Συνεδρίου του κόμματος.

Ο σεβασμός στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Κόμματος και η τήρηση του καταστατικού και των κομματικών διαδικασιών είναι υποχρέωση για κάθε μέλος και στέλεχος και ουδείς είναι ανώτερος αυτών. Συνεπώς, το ζήτημα αυτό είναι λήξαν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Πολιτική Γραμματεία, η Ράνια Σβίγκου είπε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης της έθεσε θέμα και για το αν είναι πρόεδρος, κι οχι μόνο αν είναι υπεύθυνος φορολογικά και ποινικά.

Επίσης, ο κ. Μαυροκεφαλίδης είπε ότι στη σχετική ερώτηση που του έκανε ο κ. Κασσελάκης για το ποιος είναι διοικητικά και φορολογικά υπεύθυνος, του απάντησε ότι «εγώ ο Μαυροκεφαλίδης είμαι υπεύθυνος».

Επιπλέον, ο κ. Μαυροκεφαλίδης είπε πως ο Κασσελάκης του είπε «άνοιξέ μου το γραφείο μου».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Θεοδώρα Τζάκρη απείλησε ότι το θέμα της έκπτωσης Κασσελάκη θα φτάσει στα δικαστήρια.

Με δήλωσή της, η κυρία Τζάκρη τόνισε:

«Η αντικαταστατική διαδικασία που ακολουθήθηκε προκειμένου να αμφισβητηθεί και να αποπεμφθεί ο εκλεγείς με τριετή θητεία πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης δεν αποτελεί μόνο ιστορικό πολιτικό ατόπημα, αλλά αποτελεί και παράτυπη ενέργεια που οδηγεί σε πολιτική και διαχειριστική παράλυση τον Οργανισμό του κόμματος.

Η πρεμούρα της κομματικής γραφειοκρατίας να καθαιρέσει την ίδια ώρα της έκδοσης της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής τον εκλεγμένο με τριετή θητεία πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη, προκαλεί πολιτική και διαχειριστική παράλυση στον Οργανισμό του κόμματος, εφόσον δεν μπορεί να γίνει καμία έγκυρη διαχειριστική πράξη ή πράξη εκπροσώπησης του κόμματος.

Τα όποια πληρεξούσια για τρέχουσες καθημερινές διαχειριστικές πράξεις που αφορούν το κόμμα έχουν δοθεί από τον πρόεδρο ισχύουν μόνο εφόσον ο εξουσιοδοτών πρόεδρος παραμένει στην θέση του.

Αν ο εξουσιοδοτών εξέπεσε, όπως ισχυρίζεται η κομματική γραφειοκρατία συμπαρέσυρε και τους πληρεξουσίους.

Δεν υπάρχει εντολοδόχος, χωρίς εντολέα.

Άρα το πληρεξούσιο του Στέφανου Κασσελάκη προς τον Χρήστο Μαυροκεφαλίδη για την διαχείριση των οικονομικών του κόμματος είτε είναι σε ισχύ με τον πρόεδρο στην θέση του είτε καταργήθηκε επειδή ο πρόεδρος εξέπεσε και νομικά το συμπαρέσυρε καταργώντας το.

Η λύση είναι μία: η ομόφωνη και ομόθυμη αναγνώριση του νομικού κανόνα ότι ο πρόεδρος παραμένει στην θέση του νομικά, πολιτικά και θεσμικά μέχρι την αντικατάσταση ή την επανεκλογή του.

Δεν νοείται ούτε νομικά ούτε πολιτικά να παραμείνει ακέφαλο το κόμμα.

Αλλιώς η παράταση του διαχειριστικού κενού συνεπάγεται την πολιτική κατάρρευση και την οικονομική χρεωκοπία».

Παρέμβαση Κασσελάκη: Γίνονται απίστευτα προβοκάτσια - Είμαι εδώ

Πρώτη παρέμβαση μετά την αποπομπή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η Πολιτική Γραμματεία, πραγματοποίησε ο Στέφανος Κασσελάκης, κάνοντας λόγο για «απίστευτες προβοκάτσιες».

«Επειδή αυτήν τη στιγμή γίνονται απίστευτες προβοκάτσιες -από ψευδείς διαλόγους ως ψευδή προσκλητήρια- (μέχρι δήθεν υποστηρικτή μου με καπέλο του Τραμπ επιστράτευσαν!), θέλω να ζητήσω από τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να μη διοργανώνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Και κυρίως να μη σαμποτάρουν την επίσκεψη του Επικεφαλής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νίκου Παππά, στη ΔΕΘ.

Απέναντι στην εκτροπή, η ψυχραιμία, η υπομονή και η αυτοσυγκράτηση είναι η δύναμή μας.

Μετατρέψτε την οργή σας σε δημιουργία. Είμαι εδώ», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.





Πηγή: skai.gr

