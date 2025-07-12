Παύλος Μαρινάκης: Με το «παρών» το ΠΑΣΟΚ είναι απόν σε μία μεγάλη εθνική μάχη

«Η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή, οι κινήσεις που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι δίαυλοι επικοινωνίας με τη Λιβύη, η δουλειά που γίνεται, οι τεράστιες προσπάθειες που κάνουν πάντοτε στο πλαίσιο του νόμου, οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού, όλα αυτά μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, είναι μια πολύ σύνθετη άσκηση που καμία από αυτές τις κινήσεις, από μόνη της, δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά όλες μαζί έχουν στόχο να έχουμε μια επιτυχή διαχείριση μιας ακόμα κρίσης που έτυχε αυτά τα χρόνια.

Οι λεπτομέρειες του αν θα είναι μια ή δύο δομές και η σειρά που θα γίνουν, προφανώς όλα είναι πιθανά σενάρια, τις ανακοινώνουμε κάθε φορά που υπάρχει μια τελική απόφαση και αντίστοιχη συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον REAL FM και τον δημοσιογράφο Γιάννη Παπαγιάννη.

Σχετικά με τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Νομίζω ότι είναι από τις πιο θλιβερές κοινοβουλευτικές στάσεις που μπορώ να θυμηθώ εγώ. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί το ΠΑΣΟΚ θέλει δήθεν να παραστήσει μια νέα υπεύθυνη αντιπολίτευση άλλης λογικής από ό,τι είχαμε συναντήσει μέχρι τώρα. Και σε μια αυτονόητη πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών, δεν ήταν μια κομματική πρωτοβουλία, ήταν μια αυτονόητη πρωτοβουλία, όπως είδατε και απ' τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να περιοριστεί μια έκτακτη κατάσταση».

«Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να παραστήσει τον Πόντιο Πιλάτο ψηφίζοντας «παρών». Αλλά δεν υπάρχει «ολίγον έγκυος». Στην πραγματικότητα δηλαδή δεν στήριξε αυτή την πρωτοβουλία και παράλληλα αυτή την τροπολογία τη θεώρησε με την ψήφο του, στην ένσταση αντισυνταγματικότητας της Πλεύσης Ελευθερίας και αντισυνταγματική. Δηλαδή εδώ έχουμε δύο προβλήματα τα οποία, νομίζω ότι δεν έχουμε προηγούμενο τέτοιας στάσης και δεν δικαιολογούνται ούτε στο εσωτερικό του, μπορεί να τη δικαιολογήσει το ΠΑΣΟΚ, ούτε εκτός του κόμματος.

» Το ένα πρόβλημα είναι ότι στην πραγματικότητα με το «παρών» το ΠΑΣΟΚ είναι απόν σε μια μεγάλη εθνική μάχη και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει «παρών» και όχι «κατά» σε μια τροπολογία που θεωρεί ότι είναι αντισυνταγματική. Νομίζω ότι εκεί χάθηκε λίγο η μπάλα από τον κ. Ανδρουλάκη για ακόμα μια φορά και το γεγονός ότι έστω και εξ αντανακλάσεως έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, ο βαρύς ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει και υπεύθυνη στάση την οποία φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δεν την έχει, δεν έχει δηλαδή όλο αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή σε άλλη μια μεγάλη συζήτηση . Είναι και άλλη στο παρελθόν που το ΠΑΣΟΚ δεν έβαλε πλάτη στους πολίτες όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια, στα νέα παιδιά και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα είναι και η τελευταία» πρόσθεσε .

Σε ερώτηση για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα ανέφερε: «ο ίδιος ο κ. Τσίπρας επέλεξε, όπως έχει δικαίωμα κάθε δημοκρατικός πολίτης και, πόσο μάλλον, ένας πρώην πρωθυπουργός που ψήφισαν οι πολίτες, να επιστρέψει στον δημόσιο διάλογο, θέλοντας, ουσιαστικά, να κάνει ξανά το «μαύρο άσπρο». Δεν θα αφήναμε, λοιπόν, αναπάντητες και κατηγορίες κατά της κυβέρνησης από τον άνθρωπο που εξήγαγε παγκοσμίως τη λέξη «κωλοτούμπα», ντροπιάζοντας τη χώρα μας και το κυριότερο, εξαπατώντας τους πολίτες και χρεώνοντας τη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Δεν υπήρχε περίπτωση, έχοντας θεσμικό καθήκον απέναντι στους πολίτες, αυτή τη στιγμή, να μην απαντήσουμε στον νέο γύρο εξαπάτησης».

Τέλος σε ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε: «Η κυβέρνηση αυτή έχει κλείσει πολλές διαχρονικές πληγές και του δημοσίου, σε τελωνεία, σε εφορίες, σε παράνομη συνταγογράφηση, σε κυκλώματα σε φυλακές, σε κυκλώματα στη δημοτική αστυνομία. Και οφείλει να κλείσει, δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα, αν και είναι η πρώτη κυβέρνηση που έκανε μια προσπάθεια, 5.200 φυσικά πρόσωπα εστάλησαν επί των ημερών μας στις αρχές και στη δικαιοσύνη, πρέπει να κλείσει και αυτή την πληγή. Η χώρα έχει πληρώσει τα τελευταία 30 χρόνια 2,7 δισεκατομμύρια, για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις ή για ζητήματα αγροτικών επιδοτήσεων, στην Ευρώπη. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να περάσουμε σε ακόμα πιο σκληρές και δίκαιες πράξεις».

«Έχει ξεκινήσει και δουλεύει αυτή η ειδική ομάδα, με τις πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες. Θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ σύντομα τα πρώτα αποτελέσματα και η ομάδα αυτή θα δουλεύει ακόμα κι όταν το ζήτημα αυτό δεν είναι στην επικαιρότητα και κάθε επιδότηση, κάθε ποσό, το οποίο ειδικά υπερβαίνει τη λογική, θα περνάει από τέτοιο κόσκινο και όταν δεν θα πρέπει να δίδεται, θα επιστρέφεται στους πολίτες» πρόσθεσε.

