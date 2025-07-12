Κώστας Καραμανλής: Παρουσία στο Internet από την επόμενη εβδομάδα

Παρουσία στο διαδίκτυο θα αποκτήσει από επόμενη εβδομάδα ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κώστας Καραμανλής θα δημιουργήσει ιστοσελίδα που θα περιέχει όλες τις ομιλίες του από τη θητεία του ως πρωθυπουργός της χώρας.
Αυτή την περίοδο ο κ. Καραμανλής είναι πρόεδρος της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) και στο πλαίσιο των καθηκόντων επισκέφθηκε τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη,
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.