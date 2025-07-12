Κώστας Καραμανλής: Παρουσία στο Internet από την επόμενη εβδομάδα

Παρουσία στο διαδίκτυο θα αποκτήσει από επόμενη εβδομάδα ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κώστας Καραμανλής θα δημιουργήσει ιστοσελίδα που θα περιέχει όλες τις ομιλίες του από τη θητεία του ως πρωθυπουργός της χώρας.

Αυτή την περίοδο ο κ. Καραμανλής είναι πρόεδρος της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) και στο πλαίσιο των καθηκόντων επισκέφθηκε τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη,

Πηγή: skai.gr

