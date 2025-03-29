Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στην επιτροπή Δεοντολογίας, Καταστατικού και Πιστοποίησης παραπέμπεται το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Μπατζελή, σχετικά με το περιεχόμενο δηλώσεων της.

Η Πρόεδρος της ΕΔΕΚΑΠ, Νανά Βρυώνη, θα κινήσει τις σχετικές διαδικασίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες επικοινώνησε με την Κατερίνα Μπατζελή ο γραμματέας του κόμματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο οποίος της επισήμανε ότι οι δηλώσεις της είναι προβληματικές και της ζήτησε να ανασκευάσει.

Η απόφαση για παραπομπή της στην ΕΔΕΚΑΠ ελήφθη σήμερα. Πάντως, από το περιβάλλον της κ. Μπατζελή επισημαίνουν ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για παραπομπή στην επιτροπή Δεοντολογίας και το έμαθε από τα μέσα ενημέρωσης.

Η επιτροπή Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να συνεδριάσει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και η κ. Μπατζελή θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.

Πάντως, φαίνεται ότι όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι: από την επίπληξη και την προσωρινή αναστολή κομματικής ιδιότητας μέχρι και τη διαγραφή.

Η δήλωση που άναψε τη φωτιά

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή της στο Blue Sky η κ. Μπατζελή είχε χαρακτηρίσει «τοξική και λανθασμένη» δήλωση-απάντηση του ΠΑΣΟΚ προς τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά.

Ο κ. Παππάς έβαλε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη λέγοντας: «Η διατύπωσή του κ. Ανδρουλάκη ότι αν αθροιστούμε θα μειωθούν συνολικά οι δυνάμεις, παραβιάζει την κοινή λογική και τα μαθηματικά. Και επειδή τα παραβιάζει, αισθάνομαι ότι, ενδεχομένως, κάποιος να του άσκησε βέτο».

Η Κατερίνα Μπατζελή σχολιάζοντας την απάντηση του ΠΑΣΟΚ είπε στο Blue Sky: «Για το 13-0 την τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ προσωπικά θεωρώ ότι είναι τοξική και λανθασμένη δήλωση, όπως τοξικό είναι αυτό που είπε ο κ. Παππάς ότι τον κ. Ανδρουλάκη τον τραβάει κάποιος από το δεξί του πέτο.Το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα θεσμικό ουσιαστικό δεν μπορεί να κατρακυλάει σε τοξικότητα τύπου 13-0. Αποφάσισε η δικαιοσύνη, αυτό είναι, κλείσαμε και το να ακολουθούμε το λαγκάζ της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνει ότι σε τραβάει από το δεξί πέτο κάποιος.»

«Σφήνα» Χάρη Δούκα

Πάντως, η κίνηση της παραπομπής Μπατζελή στην ΕΔΕΚΑΠ οξύνει τα πνεύματα στην πράσινη παράταξη. Συνεργάτες του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τον οποίο η Κατερίνα Μπατζελή είχε στηρίξει ανοιχτά στις εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία του Κινήματος, ανέφεραν: «Δεν γίνεται να εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όταν σε δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου (που είπε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Βαρουφάκη-Κωνσταντοπούλου), του γραμματέα της ΚΟ (που είπε ότι είναι γραφικοί όσοι μιλούν για εκλογές), της υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού (που είπε ότι είναι «μνημόσυνο» οι συγκεντρώσεις για τα Τεμπη) και του μέλους του Πολιτικού Κέντρου (που είπε ότι ήταν λάθος η συνυπογραφή μας με την Κωνσταντοπούλου) δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την ηγεσία, τότε δεν μπορεί να ασχολείται επιλεκτικά με μια δήλωση μέλους ΚΠΕ».

Πηγή: skai.gr

