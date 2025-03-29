Ανδρουλάκης στην Αστόρια: Προτεραιότητές μας η επένδυση σε ισχυρή δημόσια παιδεία και υγεία

Στις κεντρικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων για ισχυρή δημόσια παιδεία και υγεία, αλλά και συνεκτική στεγαστική πολιτική, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε φίλους και στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Αστόρια της Νέας Υόρκης.

Τόνισε ειδικότερα ότι κεντρικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι η αντιμετώπιση του δημογραφικού και η μείωση των ανελαστικών δαπανών κάθε οικογένειας, κάνοντας ειδική αναφορά στις αυξημένες ιδιωτικές δαπάνες υγείας και την εκτόξευση των τιμών των ενοικίων.

«Το κόστος ζωής έχει απογειωθεί. Η σχέση εισοδημάτων και κόστους ζωής είναι δυσανάλογη και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην ακρίβεια στα προϊόντα αλλά στην αύξηση των ανελαστικών δαπανών για υγεία, παιδεία και στέγαση. Στην Ελλάδα είχαμε πολύ ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας, σήμερα όμως οι πολίτες πληρώνουν τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας πανευρωπαϊκά. Τη στιγμή μάλιστα που η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι η προτελευταία στην Ευρώπη. Πολλοί στρέφονται στην ιδιωτική παιδεία γιατί έχει απαξιωθεί η δημόσια. Ως προς τα ενοίκια, οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: Σε 4 χρόνια τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 52%», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τόνισε ότι «ως παράταξη οφείλουμε να ξαναφτιάξουμε το κοινωνικό κράτος: ισχυρή δημόσια παιδεία και υγεία, αλλά και να εκπονήσουμε μια συνεκτική στεγαστική πολιτική για να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική γήρανση».

Ανέφερε ότι «πολλά νέα παιδιά δεν φεύγουν μόνο για οικονομικούς λόγους από την Ελλάδα. Φεύγουν και εξαιτίας της αναξιοκρατίας αλλά και της έλλειψης σεβασμού του κράτους προς τον πολίτη. Γι' αυτό συχνά λέω ότι η χώρα μας πρέπει να γίνει κανονικό ευρωπαϊκό κράτος για να μείνουν τα νέα παιδιά στην πατρίδα μας». «Δεν μπορεί ένας υπουργός να λέει ότι τα τρένα κινούνται με ασφάλεια και μετά από μια εβδομάδα να έχουμε 57 νεκρούς», σημείωσε αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών και την «προστασία που παρείχε η κυβερνητική πλειοψηφία στον Κώστα Καραμανλή», προσθέτοντας ότι «τέτοια μείζονα ζητήματα πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών».

«Θέλουμε τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης ως προς τα εθνικά και γεωπολιτικά ζητήματα. «Θέλουμε τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουμε μια Ευρώπη ισχυρή, μια Ευρώπη των λαών όπως την οραματίστηκαν οι μεγάλοι σοσιαλδημοκράτες ηγέτες», πρόσθεσε, δίνοντας έμφαση στην επένδυση και στην εθνική αμυντική βιομηχανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.