Eπικοινωνία Γεραπετρίτη- Κόμπου: Τι συζήτησαν Έλληνας και Κύπριος ΥΠΕΞ

Eπικοινωνία Γεραπετρίτη- Κόμπου: Τι συζήτησαν ο Έλληνας και ο Κύπριος ΥΠΕΞ

Ανακοίνωση για την επικοινωνία του Έλληνα ΥΠΕΞ με τον Κύπριο ομόλογό του εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας και σχετική ανάρτηση στο X

Για τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος επικοινώνησαν νωρίτερα ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Κύπριο ομολογό του Κωνσταντίνο Κόμπο.

