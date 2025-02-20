Eπικοινωνία Γεραπετρίτη- Κόμπου: Τι συζήτησαν Έλληνας και Κύπριος ΥΠΕΞ

Για τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος επικοινώνησαν νωρίτερα ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Κύπριο ομολογό του Κωνσταντίνο Κόμπο.

📞 επικοινωνία ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Κυπριακής Δημοκρατίας Κ. Κόμπο @ckombos 🇬🇷🇨🇾. Συζητήθηκαν οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. pic.twitter.com/Z4gDgqU7g4 February 20, 2025

Πηγή: skai.gr

