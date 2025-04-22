Τέλος στην «αμηχανία» ψάχνουν να δώσουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Για την αναζήτηση μιας ισχυρής αντιπολίτευσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ο δρόμος, όπως όλα τα δεδομένα δείχνουν, θα είναι μακρύς. Η Πλεύση Ελευθερίας ανεβαίνει συνεχώς και έχει πετάξει στο «καναβάτσο» ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πολλά ακόμα να κάνει για να εδραιωθεί στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά. Η ίδια διαμηνύει πως ετοιμάζει κυβερνητικό πρόγραμμα και αναμένονται νέα σημαντικά στελέχη να την πλαισιώσουν το επόμενο διάστημα. Στηρίζεται στην αντισυστημικότητα, παίρνει ψήφους από όλες τις πτέρυγες με τη Χαριλάου Τρικούπη και την Κουμουνδούρου να «αιμορραγούν» περισσότερο μέχρι στιγμής. Θα μπορέσει να «μπετονάρει» το κοινό που την ακολουθεί ή πρόκειται για μια ψήφο διαμαρτυρίας με ημερομηνία λήξης; Δεν θα αργήσει να φανεί αν η δυναμική που παρουσιάζει μπορεί να διατηρηθεί. Με ορμητήριο τη Βουλή θα εξακολουθήσει να «σφυροκοπά» τους αντιπάλους της.

Η διατήρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη δεύτερη θέση του πολιτικού συστήματος, με ένα ποσοστό που ξεπερνά πλέον το 15%, δεν εξαρτάται μόνο από την ίδια. Μέχρι σήμερα η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσουν μια κυβερνητική προοπτική αποτελούν τον καλύτερο αρωγό της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά και την άρνηση της Νέας Αριστεράς να συμπορευτεί με το πρώην κόμμα τους το πεδίο ως ένα βαθμό ξεκαθάρισε. Ο Σωκράτης Φάμελλος επιθυμούσε πολύ σύντομα να επανέλθει, κοινοβουλευτικά τουλάχιστον, στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα σχέδια του είτε αναβάλλονται είτε φρενάρονται προς το παρών. Στην Κουμουνδούρου είχαν εκτιμήσει πως αν κάτι τέτοιο γινόταν πράξη η πίεση προς το ΠΑΣΟΚ θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Η πρόσκληση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προς το Νίκο Ανδρουλάκη για τη συγκρότηση ενός ενιαίου προοδευτικού μετώπου παραμένει στο τραπέζι. Αν μέχρι πρόσφατα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μπορούσε να απορρίπτει την πρόταση από θέση ισχύος τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αρκετοί εκτιμούν πως στη Χαριλάου Τρικούπη βρίσκονται σε ακόμα πιο δεινή θέση από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο μόνος τρόπος να ανακάμψουν τα δυο πρώην κόμματα εξουσίας είναι άμεσα, αποκτώντας ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα, να βρεθούν σε τροχιά δημοσκοπικής ανόδου. Το πως θα γίνει αυτό αναζητείται. Το επιχείρημα της «ανάγκης πτώσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» από μόνο του δεν λειτουργεί. Ούτε είναι εύκολο να προταθεί ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα αλλάξει με μαγικό τρόπο την εικόνα. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε προχωρούν σε καταθέσεις σχεδίων νόμων για την ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων κοινωνικά στρωμάτων. Εξακολουθούν, όμως να μη συγκινούν τους πολίτες παρακολουθώντας μάλλον αμήχανα το χρόνο να τους προσπερνά. Και αν το ΠΑΣΟΚ, που ξεκίνησε τις απώλειες από το 16% - 17% είχε κάποια περιθώρια, αυτό δεν συμβαίνει για το κόμμα του Σωκράτη Φάμελλου που εμφανίζεται πλέον στις εκτιμήσεις ψήφου κάτω από το 7%. Στο «σταυροδρόμι» του προοδευτικού χώρου, ένα μικρό κόμμα που κινείται μετά βίας δημοσκοπικά στη ζώνη του 2%, η Νέα Αριστερά, ψάχνει και αυτό να βρει τον προσανατολισμό του. Η «εξίσωση» εξακολουθεί να είναι πολύπλοκη και η δυσπιστία στο χώρο κυριαρχεί.

Κινήσεις μεμονωμένες το επόμενο διάστημα για τη συγκρότηση ενός ενιαίου σχημάτων των κομμάτων της κεντροαριστεράς θα υπάρξουν. Από τη στιγμή, όμως που οι ηγεσίες δεν πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Η Έφη Αχτσιόγλου θα συμμετέχει τον Μάιο σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου μαζί με τον Διονύση Τεμπονέρα και τον Χάρη Καστανίδη, μένοντας πιστή στην άποψη που είχε διατυπώσει στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς πως «κανένας δεν μπορεί μόνος του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.