Αναζητώντας τον δεύτερο συστημικό πόλο

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο πρωθυπουργός με τα οικονομικά μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε χθες έκανε σαφές πως τη διετία που απομένει μέχρι τις εκλογές δεν θα καθίσει με σταυρωμένα χέρια. Μέσω παροχών και ελαφρύνσεων σε μεσαία και χαμηλά στρώματα θα επιχειρήσει από πολύ νωρίς τη δημοσκοπική ανάκαμψη εκμεταλλευόμενος τη σταθερή εικόνα που εμφανίζει η ελληνική οικονομία. Η επόμενη «στάση» θα είναι η ΔΕΘ όπου θα ανακοινώσει τον προγραμματισμό για το 2026 με τις φοροελαφρύνσεις και τους νέους συντελεστές για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυτή είναι η μια όψη του νομίσματος. Η άλλη αφορά την αντιπολίτευση και κατά πόσο μπορεί πλέον, μέσα στο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, μια συστημική δύναμη να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία «κοιτώντας τη στα μάτια».

Μπορεί η Πλεύση Ελευθερίας να είναι ο σχηματισμός που θα αντιπροσωπεύσει τον δεύτερο ισχυρό πόλο του συστήματος έχοντας μια σαφή πολιτική έκφραση; Από τις εκλογές του 2023 και μετά η αξιωματική αντιπολίτευση έχει χάσει την υπόστασή της τόσο κοινοβουλευτικά όσο και στην κοινωνία. Ο χρόνος θα δείξει ποιες δυνάμεις μπορεί να συσπειρώσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία δηλώνει όλο το τελευταίο διάστημα πως ετοιμάζεται. «Ενώ είμαστε η μικρότερη κοινοβουλευτική ομάδα, έχουμε καταφέρει να παρεμβαίνουμε συγκροτημένα, σε όλα τα πεδία, με τεκμηρίωση και υπευθυνότητα. Με την ίδια υπευθυνότητα θα κινηθούμε και στο επόμενο μεγάλο μας βήμα, προγραμματικά. Για περισσότερα, θα περιμένετε λίγο ακόμη», ανέφερε μιλώντας στον Real FM.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με τις ξεχωριστές πορείες που ακολουθούν δεν δείχνουν με τα σημερινά δεδομένα πως μπορούν να συγκροτήσουν έναν πόλο με κυβερνητική προοπτική. Σε μια περίοδο έντονων αμφισβητήσεων και διεθνών αναταράξεων το παρελθόν τους στην εξουσία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τους πολίτες. Περισσότερο, σύμφωνα με όλες τις τελευταίες έρευνες, ενισχύονται αντισυστημικές δυνάμεις όπως η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση. Από την Κουμουνδούρου έχουν απευθύνει πολλές προκλήσεις για συνεργασία τις οποίες τις έχει απορρίψει η Χαριλάου Τρικούπη και πρόσφατα η Νέα Αριστερά. Όχι πως η συγκόλληση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ - ακόμα και με την προοπτική ενός κοινού ψηφοδελτίου - όπως έχει προταθεί από διάφορα στελέχη καταγράφει δημοσκοπικά κάποια πολύ ισχυρή δυναμική. Το γεγονός πως στο πρόσφατο παρελθόν έχουν συγκρουστεί έντονα και στους δυο χώρους υπάρχουν στελέχη που δύσκολα θα μπορούσαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι φαίνεται πως προκαλεί προβληματισμό στους ψηφοφόρους της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που δεν έχει δοκιμαστεί, ενώ κατά πολλούς η «ένωση» θα αποτελέσει μονόδρομο το επόμενο διάστημα.

Το πολιτικό σύστημα έχει δομηθεί στο μοντέλο κυβέρνησης – αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα ποσοστά τους να αθροίζονται, ακόμα και τις δύσκολες περιόδους, κοντά στο 60%. Οι συστημικές δυνάμεις της μειοψηφίας φαίνεται να επενδύουν στο γεγονός πως όταν στο τραπέζι μπουν τα εκλογικά διακυβεύματα, η εικόνα θα αλλάξει. Όσο, όμως ο χρόνος περνάει και δεν ενισχύονται η παγίωση της σημερινής κατάστασης και κλίματος δεν τους βοηθάει. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται να αντιμετωπίζουν στρατηγικά ζητήματα και το δίλημμα των συνεργασιών θα μπει ακόμα πιο επιτακτικά αν η γαλάζια παράταξη αρχίσει να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.

Πηγή: skai.gr

