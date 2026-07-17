Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής απαντά στην κριτική του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε το κόμμα «ξενόδουλο», επισημαίνοντας ότι αυτό «είναι το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Με αφορμή τη φράση του Άδωνι Γεωργιάδη, σύμφωνα με την οποία αποκάλεσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής «ξενόδουλο», σε ανακοίνωση του κόμματος επισημαίνεται ότι «αυτό είναι το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Όταν τον Μάιο του 2023 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης αποκάλυπτε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ρωτούσε τον Πρωθυπουργό περί αυτού «επιτέθηκαν λυσσαλέα σε αυτόν που χτυπούσε το καμπανάκι του κινδύνου με εκφράσεις περί προδοτών, για να κρύψουν τη δυσωδία των σκανδάλων τους» αναφέρει η ίδια ανακοίνωση.

«Σήμερα αποκαλούν την αξιωματική αντιπολίτευση "ξενόδουλη" επειδή υποστηρίζει έναν Ευρωπαϊκό Θεσμό και γιατί επιχειρηματολογεί ότι το σκάνδαλο φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους καθώς πέρα από τους 4 βουλευτές που θα κληθούν στο δικαστήριο, διώκονται ο ήδη καταδικασθείς για άλλη όμοια υπόθεση, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελάς και υποψήφιος ευρωβουλευτής, δύο Περιφερειακοί Διευθυντές και ο πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων, όλοι βέβαια από την κλειστή επετηρίδα των επιτελικών της… αριστείας της Νέας Δημοκρατίας» επισημαίνει η ανακοίνωση και συνεχίζει: «Πάει πολύ να κουνούν το δάκτυλο αυτοί που έπαιξαν στα ζάρια την εθνική ασφάλεια με την υπόθεση των υποκλοπών.

Δεν αξίζει στη χώρα μια τέτοια διακυβέρνηση που δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ούτε την προοπτική ούτε την αξιοποίηση των μεγάλων ευκαιριών προς χάριν των πολιτών της χώρας και όχι των φίλων και κολλητών τους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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