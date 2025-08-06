ΠΑΣΟΚ: «Ντράπηκε και η ντροπή με τον κατήφορο της Νέας Δημοκρατίας»

«Ντράπηκε και η ντροπή με τον κατήφορο της Νέας Δημοκρατίας» δηλώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, απαντώντας στην ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Τέτοιο πανικό ειλικρινά δεν περιμέναμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Έφτασε στο σημείο να επιμερίζει αντεθνική στάση στο ΠΑΣΟΚ και τον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη που ως υπουργός το 2011 με τον νόμο που θεσμοθέτησε, διασφάλισε τα εθνικά συμφέροντα και έβαλε τις βάσεις για την εθνική νομική κατοχύρωση έναντι όλων των παράνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας.



Πολύ περισσότερο, που δεκάδες φορές ως ευρωβουλευτής έχει καταδικάσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, έχει ζητήσει τη λήψη μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει αναδείξει την ολιγωρία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπιστεί τα εθνικά δίκαια, σε μια τουρκική παρανομία που έγινε στη διάρκεια της δικής της διακυβέρνησης.

Η πολιτική τους απελπισία είναι τέτοια ώστε …“αγνόησαν” ότι ο Γιάννης Μανιάτης τουλάχιστον δύο φορές στη συγκεκριμένη συνέντευξή του τόνισε ότι ένα παράνομο μνημόνιο παράγει μόνο παράνομα αποτελέσματα.



Ντράπηκε και η ντροπή με τον κατήφορο της Νέας Δημοκρατίας!»

