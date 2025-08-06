ΝΔ κατά ΠΑΣΟΚ: «Επιτέλους, με τα εθνικά θέματα δεν παίζουμε»

«Επιτέλους, με τα εθνικά θέματα δεν παίζουμε» δηλώνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, σχολιάζοντας δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ



«Εδώ και δύο μέρες παρακολουθούμε στελέχη του ΠΑΣΟΚ να εκφράζουν διαφορετικές μεταξύ τους απόψεις για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, που δεν αναγνωρίζει καμία χώρα στον κόσμο και το έχει καταδικάσει με τον πλέον επίσημο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην αρχή, η κα Απατζίδη δήλωσε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράγει έννομα αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, με καθυστέρηση πολλών ωρών, ο κ. Τσουκαλάς το χαρακτήρισε μεν άκυρο, αλλά δεν βρήκε ούτε μία κουβέντα καταδίκης για την κα Απατζίδη, καλύπτοντας ουσιαστικά την επικίνδυνη θέση την οποία διατύπωσε.

Σήμερα, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης δήλωσε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο «είναι σαφές ότι παράγει αποτελέσματα, τα οποία εκμεταλλεύεται η Τουρκία, με βάση μια παράνομη συμφωνία… Εγώ είπα ότι παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα, δεν είπα έννομα…».

Δεν θα είχαμε ασχοληθεί περαιτέρω με την σύγχυση που επικρατεί για το θέμα στο ΠΑΣΟΚ, εάν δεν άφηνε ανοιχτό το παράθυρο υιοθέτησης μιας αντεθνικής θέσης και μάλιστα, μετά τη σημερινή επικίνδυνη αποστροφή Μανιάτη, από έναν εκπρόσωπο της χώρας στο ευρωκοινοβούλιο.

Ας ξεκαθαρίσουν επιτέλους τη θέση τους και ας φροντίσουν να την επικοινωνήσουν στα στελέχη τους.

Και ας καταλάβουν, επιτέλους, ότι με τα εθνικά θέματα δεν παίζουμε».

Πηγή: skai.gr

