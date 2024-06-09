Πηγές Σύριζα: Σαφής αποδοκιμασία της ΝΔ τα exit polls για ευρωεκλογές 2024

Για σαφή αποδοκιμασία των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας κάνουν λόγο πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας, άτυπα, τα πρώτα exit polls για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών 2024.

Μιλούν για ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αλλά και επιβεβαίωση πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωταγωνιστική δύναμη της ευρύτερης Κεντροαριστερής παράταξης.

Παράλληλα τονίζουν πως διαψεύσθηκαν «οι Κασσάνδρες» που μέχρι πρότινος προέβλεπαν την κατάρρευση του.

Εκτιμούν πως είναι σαφές πως είναι πλέον «στο χέρι» της παράταξης να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου.

Προσθέτουν πως είναι επίσης σαφές πως δεν επιβραβεύτηκε η τακτική του κ. Ανδρουλάκη για μόνομετωπη στόχευση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Στέφανου Κασσελάκη.



