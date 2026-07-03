Ζαχάροβα: Κλόουν οι Ευρωπαίοι- Ασχολούνται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας τους ότι επικεντρώνονται σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού αντί να αντιμετωπίσουν, όπως υποστήριξε, τη «ρωσοφοβία» και τα «εγκλήματα του καθεστώτος του Κιέβου».

Η Ζαχάροβα μέσω ανάρτησής της στο Telegram, σχολίασε την «Εβδομάδα κατά της Ρητορικής Μίσους» που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο.

«Σήμερα, σχεδόν σε όλες τις δυτικές διαδικτυακές πλατφόρμες, η ρωσοφοβία ανθίζει ατιμώρητα. Παράλληλα, με τη στήριξη των ευρωπαϊκών αρχών, αποκρύπτεται η αλήθεια για τα πραγματικά γεγονότα και για τα εγκλήματα του καθεστώτος του Κιέβου», ανέφερε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Σύμφωνα με τη Ζαχάροβα, το πρόγραμμα της εκδήλωσης, που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικεντρώθηκε σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, ενώ – όπως ισχυρίστηκε – αγνόησε συνθήματα και εκφράσεις μίσους κατά των Ρώσων που, κατά την ίδια, χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια στην Ουκρανία.

Η ίδια άσκησε παράλληλα έντονη κριτική στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, υποστηρίζοντας ότι ασχολούνται περισσότερο με ζητήματα φύλου παρά με την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον χαρακτηρισμό «κλόουν» για να περιγράψει όσους, κατά την άποψή της, προωθούν αυτές τις πολιτικές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.