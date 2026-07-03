Ο Γκουστάβο Πέτρο, ο αριστερός απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, έκανε σήμερα γνωστό πως είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη μείωση των καλλιεργειών κόκας και τις κυρώσεις που η Ουάσιγκτον του έχει επιβάλλει.

«Μόλις μίλησα στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Όπως και τις τρεις προηγούμενες φορές, ήταν μια εγκάρδια συνομιλία», έγραψε ο Πέτρο σε ανάρτησή του στο Χ.

Σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της κολομβιανής προεδρίας, ο επικεφαλής του κράτους του επιβεβαίωσε πως έχει επιτύχει τον συμφωνημένο στόχο της καταστροφής περίπου 300.000 στρεμμάτων καλλιεργειών κόκας, το κύριο συστατικό της κοκαΐνης, της οποίας η Κολομβία είναι ο κορυφαίος παραγωγός παγκοσμίως.

Ο πρώτος αριστερός πρόεδρος στην ιστορία της Κολομβίας, που θα αποχωρήσει από την εξουσία την 7η Αυγούστου, επισήμανε πως ο στόχος είναι 410.000 στρέμματα έως τα τέλη του 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την υποψηφιότητα του ακροδεξιού εκλεγμένου προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος νίκησε την 21η Ιούνιου τον αριστερό υποψήφιο Ιβάν Σεπέδα, που είχε τη στήριξη του Πέτρο.

«Εξεπλάγην που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αγνοεί το γεγονός πως δεν στήριζα τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια και εξεπλάγην από το ότι δεν γνώριζε ότι η οικογένειά μου και εγώ ο ίδιος παραμένουμε στη λίστα (κυρώσεων) του OFAC. Μου υποσχέθηκε να παρέμβει για αυτό το θέμα», συμπλήρωσε.

Υποστηρίζοντας πως ο Πέτρο δεν είχε ενεργήσει επαρκώς για την αντιμετώπιση του εμπορίου ναρκωτικών, ο Τραμπ είχε εγγράψει τον ομόλογό του σε αυτόν τον κατάλογο του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Επιπλέον, η Ουάσιγκτον είχε αφαιρέσει το 2025 την πιστοποίηση της Κολομβίας ως συμμάχου στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

«Του ζήτησα τη βοήθειά του για να εμποδίσω το μίσος που δημιουργείται σε ένα μέρος της κολομβιανής κοινωνίας να οδηγεί σε αιματοχυσία και βία από εκείνους που το υποκινούν και το χρηματοδοτούν», πρόσθεσε ο Πέτρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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