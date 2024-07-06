«Το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα που ταύτισε τη διαδρομή του με τα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού, ανακτά σταθερά τον πρωταγωνιστικό ρόλο του» αναφέρει σε άρθρο τουστην εφημερίδα "Τα Νέα" ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος για πρόεδρος του κόμματος και απευθύνει κάλεσμα προς όλους «να προχωρήσουμε μαζί» για «να πάμε το ΠΑΣΟΚ ακόμα ψηλότερα. Για να συνεχίσει να είναι ελπίδα για τη χώρα μας και στήριγμα για τον λαό μας».

Ολόκληρο το άρθο του Νίκου Ανδρουλάκη

«Το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα που ταύτισε τη διαδρομή του με τα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού, ανακτά σταθερά τον πρωταγωνιστικό ρόλο του.

Η άνοδός μας στις πρόσφατες ευρωεκλογές μπορεί να μην ήταν όσο μεγάλη θέλαμε, επιβεβαίωσε όμως ότι το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει σταθερά. Είναι το μόνο κόμμα εξουσίας στη χώρα μας, που αύξησε τα ποσοστά του και ένα από τα ελάχιστα σε όλη την Ευρώπη. Εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, είμαστε δεύτερο κόμμα. Στο χάρτη της επικράτειας φάνηκε ξανά το χρώμα του ΠΑΣΟΚ. Η διαφορά μας από τη Νέα Δημοκρατία μειώθηκε στο μισό, ενώ η απόσταση από τον ΣΥΡΙΖΑ από τις 23 μονάδες το 2019, μειώθηκε στις 2.

Μετά από μία δύσκολη δεκαπενταετία για το κόμμα μας, οι χειρότερες μέρες είναι πλέον πίσω μας.



Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε επίσης ότι οι μέρες της παντοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας έχουν οριστικά παρέλθει. Οι πολίτες έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα για μια πενταετή διακυβέρνηση χαμένων ευκαιριών που αντί να βελτιώσει τη ζωή τους μετά τη δεκαετή κρίση, την επιδείνωσε με αποτέλεσμα την εκ νέου ραγδαία αύξηση των ανισοτήτων.



Ενώ η περαιτέρω πτώση του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι οι μεσσιανικές προσεγγίσεις φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα ειδικά όταν δεν συνοδεύονται από μια ουσιαστική πολιτική πρόταση.



H ενίσχυση, δε, των λαϊκιστικών κομμάτων της υπερσυντηρητικής δεξιάς επιβεβαιώνει ότι η μάχη απέναντι στον ανορθολογισμό και την καπηλεία των ευαισθησιών του λαού μας πρέπει να είναι καθημερινή.



Η αύξηση της αποχής κατέδειξε την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Η αξιοπιστία και η σοβαρότητα αποτελούν σήμερα τη μεγαλύτερη ίσως επένδυση για έναν πολιτικό φορέα. Αυτές οι αξίες είναι και η προσωπική μου πολιτική πυξίδα.



Είμαι στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ακριβώς δυόμισι χρόνια. Μπορώ με περηφάνια να πω ότι το διάστημα αυτό το κόμμα μας έκανε μόνο βήματα μπροστά. Διασφαλίσαμε την πολιτική αυτονομία μας και καταφέραμε να αυξήσουμε την επιρροή μας ανατρέποντας τον κανόνα, που θέλει τα κόμματα που είναι ανάμεσα στους βασικού «πόλους» να συμπιέζονται. Πόλος πλέον είμαστε και εμείς.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές πετύχαμε σημαντικές νίκες σε όλη την Ελλάδα. Η παρουσία μας σε χώρους εργασίας, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις, έχει ισχυροποιηθεί. Γραφεία οργανώσεων μας άνοιξαν μετά από χρόνια σε όλη την Ελλάδα και ήρθαν ξανά κοντά μας -συμμετέχοντας και στα ψηφοδέλτια μας- δεκάδες άνθρωποι πέρα από τα όρια του κόμματος, ανανεώνοντας και ενδυναμώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό της παράταξης. Ενισχύσαμε τη διεθνή μας επιρροή αποκτώντας θέση αντιπροέδρου στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες.

Πολιτικές μας πρωτοβουλίες κατάφεραν πλήγματα κατά της Κυβέρνησης καθώς αναδείξαμε τις ανεπάρκειες αλλά και τις σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις της.

Καταθέσαμε προτάσεις για την ακρίβεια, τα κόκκινα δάνεια, τη στεγαστική κρίση, την υγεία, το περιβάλλον, την πολιτική προστασία, την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, την πράσινη μετάβαση.



Είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστεί ότι όλα έγιναν σωστά. Δεν έγιναν και γι’ αυτό ανέλαβα την ευθύνη.

Γνωρίζω τι πρέπει να βελτιώσουμε και χωρίς την πίεση των συνεχών εκλογικών αναμετρήσεων είμαι αποφασισμένος να υπηρετήσω δυο συγκεκριμένους στόχους: πρώτον, να βελτιώσουμε τη λειτουργία του κόμματος κάνοντας το πιο σύγχρονο και συμμετοχικό, αντίβαρο στην κρίση αντιπροσώπευσης που σαρώνει το πολιτικό σύστημα και δεύτερον με τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες να ξαναγίνουμε η φωνή των μη προνομιούχων της εποχής μας και της μεσαίας τάξης όχι μόνο στην περιφέρεια αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Των ανέργων, των νέων υπο-απασχολουμένων, των χαμηλόμισθων, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και των χαμηλοσυνταξιούχων.



Παρά το ότι η θητεία μου δεν έχει ολοκληρωθεί, εισηγήθηκα να επισπεύσουμε τις διαδικασίες εκλογής ηγεσίας για να αποφύγει η παράταξή μας τη δίνη μιας διαλυτικής εσωστρέφειας.

Θα είμαι εκ νέου υποψήφιος για Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για να συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία, με ακόμα μεγαλύτερη δυναμική. Κρατώντας πάντα τις ίδιες αξίες, της σοβαρότητας, της υπευθυνότητας, της αποφυγής κάθε εξάρτησης από συμφέροντα. Αλλά και με πιο έντονη δράση. Με πιο επιθετική επικοινωνία. Με ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες. Με μεγαλύτερη συλλογικότητα. Και με απόλυτο σεβασμό στην πολιτική μας αυτονομία και στη μεγάλη ιστορία του ΠΑΣΟΚ.



Η σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας, την οποία κι εγώ επιθυμώ, δεν σημαίνει πολιτικό ενταφιασμό του ΠΑΣΟΚ. Η μετατροπή του από κόμμα σε συνιστώσα δεν είναι αποδεκτή. Το σχέδιο μου είναι η παράταξη να ενισχύεται και να διευρύνεται αμφίπλευρα συγχρόνως.



Σε λίγες εβδομάδες συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ημέρα, που ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ για να εκφράσει την ελπίδα ενός ολόκληρου λαού για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση. Για να γίνει δύναμη αλλαγής της ελληνικής κοινωνίας. Και το πέτυχε. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν από το περιθώριο και απέκτησαν φωνή και προοπτική. Οι ανισότητες αμβλύνθηκαν. Το κοινωνικό κράτος ενισχύθηκε και μεγάλες θεσμικές αλλαγές έκαναν την Ελλάδα μια πιο σύγχρονη χώρα στον πυρήνα της ΕΕ και με κύρος. Παρά τα όποια λάθη, η ισχυρή Ελλάδα έγινε πραγματικότητα.

Η ιστορία μας είναι η υπερηφάνεια μας. Και καθήκον όλων μας είναι να πάμε το ΠΑΣΟΚ ακόμα ψηλότερα.

Για να συνεχίσει να είναι ελπίδα για τη χώρα μας και στήριγμα για τον λαό μας. Σε αυτό τον αγώνα καλώ όλους να προχωρήσουμε μαζί.»



Πηγή: skai.gr

