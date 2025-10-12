Ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ λίγες ώρες αφότου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας «κατέβασε» μετά από καταγγελία του ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), στην οποία γίνεται αναφορά στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» και, επίσης, αναγνωρίζονται σε χάρτη τα αποτελέσματα του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού συμφώνου για ΑΟΖ.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Επί έναν ολόκληρο μήνα η κυβέρνηση κοιμόταν σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα: το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την παράνομη κατοχή της Κύπρου.

Έπρεπε να τους «ξυπνήσει» η κατεπείγουσα ερώτηση, που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης προς την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας.

Η απαράδεκτη μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), με την οποία αναγνωρίζονταν ως νόμιμες η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου» και η οριοθέτηση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, δημοσιεύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Μέχρι τώρα, παρά την παρέλευση ενός ολόκληρου μήνα, κανείς δεν την είχε διαβάσει, κανείς δεν την είχε ελέγξει, κανείς από την Ελληνική Κυβέρνηση δεν είχε διαμαρτυρηθεί.

Οι δύο παραπάνω Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, λίγες μόλις ώρες μετά την κατάθεση της κατεπείγουσας ερώτησης του Έλληνα Ευρωβουλευτή στο Κοινοβούλιο, κατέβασαν ολόκληρη τη μελέτη, ζήτησαν συγγνώμη και ομολόγησαν ότι στηρίχτηκαν σε ανακρίβειες, ανυπόστατες εκτιμήσεις και λανθασμένες πληροφορίες. Η άμεση αντίδρασή τους αναδεικνύει την τραγική ολιγωρία και ανικανότητα της κυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη να υπερασπιστεί αυτονόητα κορυφαία εθνικά ζητήματα.

Τα ερωτήματα όμως παραμένουν:

-Ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι αυτής της αδιανόητης εθνικής ολιγωρίας;

-Διασφαλίστηκε ότι τέτοιου είδους ολιγωρίες δεν πρόκειται να επαναληφθούν;

-Υπήρξε κάποια δημόσια δήλωση από το Μέγαρο Μαξίμου ή το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, για ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών και δεν την είδαμε;»

Πηγή: skai.gr

