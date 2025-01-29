Ινστούτο Αλέξη Τσίπρα: Ημερίδα με θέμα «Κράτος Δικαίου: Δημοκρατία και Δικαιοσύνη»

Ημερίδα με θέμα «Κράτος Δικαίου: Δημοκρατία και Δικαιοσύνη» διοργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα για την Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου αυταρχικές δυνάμεις και αντιδημοκρατικές πολιτικές ενισχύονται, μεγάλοι οικονομικοί παράγοντες αποκτούν επίσημα πολιτική εξουσία, το διεθνές δίκαιο αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο ως σημείο αναφοράς των διακρατικών σχέσεων, οι κρίσεις πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογία δίνει νέες δυνατότητες προάσπισης αλλά και περιορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η συζήτηση για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη στην Ευρώπη, είναι πιο απαραίτητη από ποτέ».

«Ειδικά στην Ελλάδα τρεις μεγάλες υποθέσεις έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη -το έγκλημα των Τεμπών, η τραγωδία της Πύλου και το μεγάλο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων- ενισχύοντας το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη και καθιστώντας επιτακτική την απόδοση ευθυνών», αναφέρει η ανακοίνωση, τονίζοντας πως «είναι, λοιπόν, αναγκαίο να ανοίξει ο δημόσιος διάλογος για τη θωράκιση του κράτους δικαίου απέναντι στις νέες προκλήσεις της εποχής μας, την ενίσχυση των συνταγματικών και θεσμικών δικλείδων ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη που έχει υπονομευθεί από χρόνιες παθογένειες αλλά και πρόσφατες παραβιάσεις».

«Σε αυτό το πλαίσιο, στις θεματικές συζητήσεις της ημερίδας θα παρουσιαστεί μεγάλη έρευνα κοινής γνώμης, πολίτες θα αναφερθούν στην εμπειρία τους με το δικαστικό σύστημα, ενώ δικαστές, καθηγητές, δικηγόροι και πολιτικοί, θα ανταλλάξουν απόψεις και θα καταθέσουν προτάσεις για την στήριξη του κράτους δικαίου, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη και την αναθεώρηση του Συντάγματος», σημειώνεται.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών, την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2025, στις 15:45 και θα κλείσει με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Πηγή: skai.gr

