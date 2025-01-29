Ανοίγοντας το 1ο Φόρουμ για τη Θεσσαλία, που πραγματοποιείται σήμερα στον Βόλο, ο Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του υπουργείου ενός ολιστικού σχεδίου ανάκαμψης της Θεσσαλίας μετά την σφοδρή κακοκαιρία Daniel, με μια βεντάλια μέτρων στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, συνολικού ύψους 1,4 δις ευρώ.

Όπως ανέφερε ο υπουργός: «Τα τεχνικά κλιμάκια των υπηρεσιών του Υπουργείου πραγματοποίησαν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών, ακολουθούμενες από ευρείες συσκέψεις με Περιφερειάρχες και Δημάρχους των πληγεισών περιοχών. Το Υπουργείο έστειλε εκ νέου κλιμάκια για τη διαδικασία των αυτοψιών. Τον Μάρτιο του 2024 ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος διαβούλευσης μεταξύ των φορέων, με στόχο τέσσερα πακέτα εργασιών με κόστος στα 900 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ειδικά για τις οδικές εργασίες».

Από αυτά τα ποσά, διατέθηκαν:

293,4 εκατ. ευρώ για έργα στη Μαγνησία

230,3 εκατ. ευρώ για τα Τρίκαλα

184,5 εκατ. ευρώ για την Καρδίτσα

85,6 εκατ. ευρώ για τη Λάρισα

87,3 εκατ. ευρώ για την Εύβοια

18,6 εκατ. ευρώ για τη Φθιώτιδα

Σιδηροδρομικές παρεμβάσεις ύψους 452 εκατ. ευρώ

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για ένα πιο ανθεκτικό σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής, με τέσσερις εργολαβίες που περιλαμβάνουν:

Αποκατάσταση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα - Θεσσαλονίκη (από Δομοκός έως Κραννώνα)

Αποκατάσταση της γραμμής Παλαιοφάρσαλο - Καλαμπάκα

Αποκατάσταση της γραμμής Βόλος – Λάρισα

Αποκατάσταση των συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης από Παλαιοφάρσαλο - Κραννώνα.

Το συνολικό ύψος αυτών των έργων ανέρχεται σε 452 εκατ. ευρώ και προχωρά σε απόλυτη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με τον Υπουργό, τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης θα ολοκληρωθούν έως το καλοκαίρι του 2026, ενώ τα υπόλοιπα έχουν προθεσμία υλοποίησης από 15 έως 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Άλλες παρεμβάσεις

Ακολούθως, ο κ. Σταϊκούρας μίλησε και για την αποκατάσταση ζημιών σε σχολικές υποδομές, παρεμβάσεις ύψους 30,5 εκατ. ευρώ, πέντε ενότητες έργων σε διάφορα σημεία στη Θεσσαλία, τα περισσότερα από τα οποία ολοκληρώνονται μέχρι τον Μάρτιο του 2025.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, όπως επισήμανε ο Υπουργός, και τα αρδευτικά έργα στην περιοχή της Θεσσαλίας, όπως η κατασκευή δικτύου άρδευσης Τρικάλων, έργο ύψους 13,1 εκατ. ευρώ, η κατασκευή ταμιευτήρια στο Πουρνάρι Αμπελακίων, έργο 7,5 εκατ., επίσης η κατασκευή ταμιευτήρα στον Αγιόκαμπο Λάρισας, έργο 19,1 εκατ. ευρώ και η δημιουργία κατασκευή Λιμνοδεξαμενης στον Αλμυρό Μαγνησίας, έργο 3,6 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, υπάρχουν σε ανάπτυξη και το έργο του φράγματος του Ενιπέα και η μελέτη αρδευτικών δικτύων Σμόκοβου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.