Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, σε ανάρτησή της, στην χθεσινή δικαστική κλήση της σε απολογία την οποία ανακοίνωσε ότι έλαβε από το δικαστήριο της Ρώμης.

«Η Ιταλία θα τραβήξει μπροστά, όπως πάντα, με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμούς. Όταν διακυβεύονται η ασφαλεία του έθνους και το συμφέρον των Ιταλών, δεν υπάρχει περιθώριο για βήματα πίσω. Συνεχίζουμε να ακολουθούμε τον δρόμο μας», έγραψε η Μελόνι.

Η εισαγγελία της Ρώμης, από την μεριά της, άφησε να διαρρεύσει ότι πρόκειται για επιβεβλημένη από τον νόμο πράξη, έπειτα από καταγγελία Ιταλού δικηγόρου σε βάρος της πρωθυπουργού, των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και του υφυπουργού προεδρίας της κυβέρνησης.

Η όλη υπόθεση σχετίζεται με την σύλληψη και, έπειτα από δύο ημέρες, την απέλαση του αρχηγού της λιβυκής δικαστικής αστυνομίας Οζάμα Νετζέμ Αλμάσρι, κατά του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα συλλήψεως για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η Εισαγγελία της Ρώμης δεν είναι αρμόδια πλέον για την όλη υπόθεση και αναμένεται να συσταθεί ειδικό "δικαστήριο υπουργών". Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, με την τελευταία αυτή εξέλιξη, αυξάνεται αισθητά η ένταση στην σύγκρουση της κυβέρνησης της Ρώμης με το δικαστικό σώμα της χώρας, δεδομένης και της μεταρρύθμισης του δικαστικού κλάδου, την οποία προωθεί η κυβέρνηση Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

