Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι νεότερες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της συμπλήρωσης 50 ετών από την τουρκική εισβολή, οι πρωτοβουλίες που αναμένεται να αναλάβει προσεχώς η προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, María Angela Holguín Cuéllar, και οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή την έναρξη του νέου ευρωπαϊκού κύκλου.

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος ο βουλευτής Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού 'Αννα-Μαρία Μπούρα και ο βουλευτής και πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων της κυπριακής βουλής των αντιπροσώπων, Χάρης Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

