ΚΥΣΕΑ: «Κλείδωσε» η προμήθεια των F-35 και των S-100

Τα εξοπλιστικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ σήμερα.

Ειδικότερα, «κλείδωσαν» τα F-35. Επέμενε η τυπική έγκριση από το ΚΥΣΕΑ για την προμήθεια μιας μοίρας μαχητικών τελευταίας γενιάς, πέμπτης γενιάς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στο τραπέζι εγκρίθηκε και η προμήθεια των S-100. Είναι ελικόπτερα μη επανδρωμένα, τα οποία έρχονται και «κουμπώνουν» στις φρεγάτες, τις οποίες θα προμηθευτεί το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, αναβαθμίζοντας προφανώς την άμυνα της χώρας και τις επιχειρησιακές δυνατότητες που έχει πλέον τόσο στη στεριά όσο και στον αέρα.

Πηγή: skai.gr

